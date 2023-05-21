بني خلال شهرين.. أردوغان يفتتح مستشفى بمنطقة الزلزال ويعد ببناء 650 ألف منزل جديد (فيديو)

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، في حفل افتتاح مستشفى “دفنة” الحكومي الذي اكتمل بناؤه خلال 60 يومًا في ولاية هاطاي المتضررة من الزلزال.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال الحفل إن المستشفى سيبدأ باستقبال المرضى ابتداء من غد، الاثنين.

وأشار إلى أن المستشفى يحتضن أحدث الأجهزة للتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي.

وكشف الرئيس التركي أن 256 طبيبًا سيعملون في مستشفى دفنة الحكومي فضلًا عن 1044 موظفًا.

وأعلن عن إعداد مشروع لبناء مدينة طبية تضم 1000 سرير في هاطاي، مؤكدًا أن مناقصة البناء ستطرح في أقرب وقت.

وذكر أن الحكومة تعتزم أيضًا تسليم المنازل الجديدة لمنكوبي الزلزال بحلول أكتوبر/تشرين الأول – نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، وضع أردوغان حجر أساس المستشفى عقب الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير/شباط 2023.

ويحتوي مستشفى دفنة على 300 سرير عادي، و80 سرير عناية مركزة، و12 غرفة عمليات.

ومن المقرر أن يقدم المستشفى خدماته للمواطنين في التخصصات الطبية جميعها، حيث صممت غرف المستشفى كلها بطريقة تتيح تحويلها إلى غرف للعناية المركزة عبر بنية تحتية تقنية مميزة.

تسليم المنازل

وفي وقت سابق اليوم، قال أردوغان إن حكومته ستبدأ تسليم المنازل الدائمة لمنكوبي الزلزال بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

إعلان أردوغان جاء في خطاب ألقاه بولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، ضمن جولة شملت ولايات عدة متضررة من زلزال ضرب المنطقة في فبراير/شباط الماضي.

وأشار أردوغان إلى تسليم حكومته منازل ريفية لمنكوبي الزلزال في عيد الفطر الماضي، وأوضح في هذا الإطار مدى السرعة الكبيرة في أعمال إعادة إعمار المناطق المتضررة.

وأكد أن هدف حكومته إحياء المدن المتضررة من الزلزال بأقصى سرعة من خلال بناء 650 ألف منزل جديد ببناها كافة التحتية والاجتماعية والثقافية، منها 319 ألفًا في غضون عام واحد وتسليمها لأصحابها.

ووعد أردوغان المتضررين بالعمل الدؤوب ليلًا ونهارًا حتى إيواء منكوبي الزلزال جميعهم في منازلهم وأماكن أعمالهم الجديدة.

وقال “ليطمئن مواطنونا فحقوق ومستقبل كل واحد منهم تحت ضماننا”.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلّف دمارًا ماديًا ضخمًا.