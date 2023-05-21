الصور الأولى من موقع دهس جندي إسرائيلي جنوبي نابلس (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جنديًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي أصيب في عملية دهس في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت إن العملية وقعت عند حاجز حوارة، وأضافت أن منفّذ العملية تمكن من الانسحاب.

بدورها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن جنديًا أصيب، اليوم الأحد، بجروح طفيفة إثر عملية الدهس في حوارة.

وأضافت أنه تم نقله إلى المستشفى للعلاج.





يأتي هذا بعد ساعات من اقتحام عشرات المستوطنين بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لساحات المسجد الأقصى المبارك.

وتُعَد هذه المرة الثانية التي يقتحم فيها المتطرف بن غفير باحات المسجد الأقصى منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق.

كما تأتي بعد ساعات من عقد حكومة الاحتلال اجتماعها الأسبوعي في أنفاق حائط البراق تحت المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عقد الاجتماع في أنفاق البراق يأتي بمناسبة مرور 56 عامًا على احتلال القدس الشرقية وضمها.

وسبق أن قامت حكومة الاحتلال بعقد اجتماع في أنفاق البراق قبل 6 سنوات.

وتقع الأنفاق تحت حائط البراق، وهو الحائط الغربي للحرم القدسي، وتمتد بطوله إلى المسجد الأقصى.