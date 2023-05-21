السودان.. مقتل 18 مدنيا جراء اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في جنوب دارفور

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الأحد، مقتل 18 مدنيًّا في معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في مدنية نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي البلاد.

وقالت النقابة (غير حكومية) في بيان “منذ أمس أسفر النزاع المسلح العنيف بين الطرفين في نيالا عن وفاة 18 مدنيًّا وإصابتين بجروح، حسب مصادر نقابية في مستشفيات نيالا”.

كما أفادت المصادر بوقوع خسائر إضافية لم تُحسب بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المرافق الصحية بسبب الصراع، والصعوبات المستمرة في رصد الخسائر وسط القصف وإطلاق النار والذعر الهائل في جميع أنحاء المدينة.

وتجددت اشتباكات ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيالا الخميس باستخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة، مما دفع أسرًا عديدة قريبة من الاشتباكات إلى الفرار خارج المدينة.

وأعلنت النقابة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في أنحاء السودان إلى 850 قتيلًا و3394 جريحًا نتيجة الصراع الذي أدخل البلاد في حالة من الفوضى، وشرّد أكثر من مليون مواطن.

هدنة جديدة

دبلوماسيًّا، أعلنت السعودية والولايات المتحدة الليلة الماضية دخول هدنة جديدة في السودان حيّز التنفيذ مساء غد الاثنين، على أن تستمر أسبوعًا، فضلًا عن استمرار محادثات طرفي النزاع في جدة.

ورحّبت قوى الحرية والتغيير في السودان، وهي تحالف يضم مجموعة من الأحزاب السياسية المؤيدة للحكم الديمقراطي، باتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان “ندعو إلى الالتزام الكامل بإعلان مبادئ جدة وباتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، ونأمل أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أخرى إلى الأمام في طريق الوقف الكلي لهذه الحرب اللعينة”.

ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تشمل العاصمة الخرطوم ومدنًا أخرى شمالي وغربي البلاد.