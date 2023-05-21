الأتراك في الخارج يواصلون التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية (فيديو)

أدلى 717 ألفًا و612 ناخبًا من المغتربين الأتراك، بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وذلك منذ انطلاق التصويت في الخارج، صباح أمس السبت.

ويواصل الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج، الإدلاء بصوتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وبحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية، فإن 683 ألفًا و580 مغترب أدلوا بأصواتهم حتى الآن، في الممثليات الخارجية، فيما صوّت 34 ألفًا و32 في المعابر الحدودية.

ومن المقرر أن تتواصل عملية التصويت في الممثليات الخارجية لغاية 24 مايو/أيار الجاري، فيما ستستمر في المعابر الحدودية حتى انتهاء موعد التصويت يوم 28 مايو.

ويحق لنحو 3.4 ملايين تركي التصويت في الخارج، من إجمالي أكثر من 64 مليون ناخب تركي، وسيستمر تصويت الناخبين في الخارج من 20 إلى 24 مايو الجاري.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن التصويت بدأ في دول بأنحاء آسيا وأوربا.





ويوجد في ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم، وتضم نحو 1.5 مليون تركي مؤهل للتصويت.

وفي إستونيا بدأت عملية التصويت، صباح الأحد، بالعاصمة تالين حيث تم تحديد عملية الاقتراع بيوم واحد فقط.





وفي كوسوفا، توجه الناخبون الأتراك إلى سفارة بلادهم في بريشتينا والقنصلية العامة التركية في بريزرين، للإدلاء بأصواتهم ابتداء من الساعة 08:00 من صباح الأحد.

أما في البرتغال، فقد شهدت السفارة التركة في ليزبون، إقبال المغتربين الأتراك للإدلاء بأصواتهم ابتداء من صباح الأحد، حيث شكلوا طوابير أمام مبنى السفارة.





وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح “تحالف الجمهور” الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح “تحالف الأمة” زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف (الأجداد) سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميًا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات، الجمعة.

وفي الانتخابات البرلمانية التي أجريت، الأحد الماضي، فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان وحلفائه القوميين بالأغلبية.