طوابير للناخبين الأتراك في ألمانيا للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

بدأ المواطنون الأتراك المقيمون في ألمانيا التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها داخل تركيا يوم 28 مايو/ أيار الجاري.

ويخوض الجولة الثانية مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.

وانتظم الناخبون الأتراك الذين كانوا ينتظرون فتح صناديق الاقتراع في الساعات الأولى من الصباح، في طوابير طويلة أمام القنصلية العامة لتركيا في كولونيا.

وبدأ الناخبون في كولونيا الإدلاء بأصواتهم في 24 صندوق اقتراع.

وسيتمكن الأتراك في ألمانيا، البلد الذي يضم أكبر عدد من الناخبين في الخارج (يبلغ نحو 1.5 مليون ناخب)، من الإدلاء بأصواتهم بين الساعة 8:00 و22:00 يوميًّا حتى 24 مايو.

وفي مدينتي آخن وريغنسبورغ، يمكن للناخبين الأتراك الإدلاء بأصواتهم بين الساعة 9.00 و18.00 حتى 21 مايو.

وشهدت تركيا الأحد الماضي انتخابات رئاسية وبرلمانية، إلا أنه لم يحصل فيها أيّ من المرشحين الثلاثة لرئاسة البلاد -وهم أردوغان وكليجدار أوغلو ومرشح تحالف أتا (الأجداد) سنان أوغان- على 50% من الأصوات، لتجرى جولة إعادة بين أردوغان وكليجدار أوغلو الحاصلين على أكثر الأصوات.

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب في الاستحقاق الرئاسي أكثر من 64 مليون ناخب، وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار أن نسبة المشاركة داخل البلاد في الانتخابات بلغت 88.92% حيث صوّت 53 مليونا و993 ألفا و355 مقترعا.

أما الأتراك في الخارج فصوّت منهم مليون و768 ألفا و90 شخصا، بنسبة 53.20%.

وحقق تحالف الجمهور بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية برلمانية، في حين تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية المقررة 28 مايو داخل البلاد.