سخر من زيلينسكي وبايدن.. قائد فاغنر يعلن السيطرة على باخموت الأوكرانية (فيديو)

قال رئيس مجموعة “فاغنر” الروسية يفغيني بريغوجين، اليوم السبت، إن قواته سيطرت بشكل كامل على مدينة باخموت الأوكرانية، بينما نفى المتحدث باسم الجيش الأوكراني سيرهي تشيرفاتي في مقابلة مع رويترز قائلا “هذا ليس صحيحا. وحداتنا تقاتل هناك”.

وباخموت هي محور أطول معارك وأكثرها دموية في الحرب الروسية في أوكرانيا التي دخلت شهرها الـ15.

وعلى وقع سماع دوي الانفجارات من مسافات بعيدة، أضاف بريغوجين في “مقطع مصور” ظهر فيه بزي قتالي أمام صف من المقاتلين يحملون الأعلام الروسية ولافتات “فاغنر” أن العملية التي أطلق عليها “مفرمة لحم باخموت” بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستمرت لمدة 224 يوما، مشيرا إلى أن “الجيش الروسي لم يشارك في هذه العملية”.

وتابع “اليوم، الساعة 12 ظهرا، سيطرنا على باخموت بالكامل، سيطرنا بالكامل على المدينة كلها، من منزل إلى منزل”.





وسخر بريغوجين من الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمريكي جو بايدن اللذين يشاركان في قمة مجموعة الدول السبع باليابان، اليوم السبت، التي ركزت على الحرب في أوكرانيا.

وقال مخاطبا زيلينسكي “اليوم عندما ترى بايدن قبِّله على جبينه، وأبلغه مني السلام”.

ونفت وزارة الدفاع الأوكرانية سيطرة قوات “فاغنر” على كامل باخموت لكنها اعترفت في الوقت نفسه بأن “المعارك عنيفة والوضع حرج” بالنسبة لقواتها في المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني “في الوقت نفسه، يسيطر مدافعونا على بعض المنشآت الصناعية والبنى التحتية في المنطقة”.

وتحاول القوات الروسية منذ شهور السيطرة على باخموت، مركز النقل واللوجستيات في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، والتي تُعَد جزءا من إقليم دونباس الصناعي.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعُدّه الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.