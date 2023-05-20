بايدن يبدي استعداده لتسليم مقاتلات “إف 16” لأوكرانيا.. وروسيا ترد بأن ذلك سيعرض الغرب لمخاطر هائلة

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن استعدادًا للسماح لدول أخرى بتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف 16 الأمريكية التي تطلبها كييف بشدة، في قرار وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه “تاريخي”، وردًّا على ذلك هددت روسيا الدول الغربية التي تسلم تلك المقاتلات لكييف.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن بايدن الذي يشارك في قمة مجموعة السبع في اليابان، أكد لمحاوريه أمس الجمعة “دعمه مبادرة مشتركة تهدف إلى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات إف 16”.

ويخضع تسليم هذه الطائرات عبر دولة أخرى لموافقة مسبقة من واشنطن، وتحديدًا لإذن من وزارة الخارجية، وذلك حرصًا على حماية التكنولوجيا العسكرية الأمريكية.

وقال المسؤول “خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبلة، سيقرّر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم الطائرات وعددها ومن سيُقدّمها”.

وأوضح المسؤول الكبير أن “التدريب سيحصل خارج أوكرانيا في مواقع بأوربا وسيستمر أشهرا”، آملا أن “يبدأ هذا التدريب في الأسابيع المقبلة”.

“قرار تاريخي”

وأكد زيلينسكي أن هذا الأمر “سيساعد إلى حدّ كبير سلاح الجوّ” الأوكراني، واصفا الإعلان الأمريكي بأنه “تاريخي”.

ويطالب زيلينسكي منذ أشهر حلفاءه الغربيين بتزويده بطائرات تتيح للجيش الأوكراني ضرب القوات الروسية في العمق، لكن ذلك لن يشكل ذلك حلا سحريا للنزاع.

ولاقى الإعلان الأمريكي ترحيبا سريعًا، من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ونظيره البلجيكي ألكسندر دو كرو ووزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين، وكذلك أعلنت الدنمارك أنها ستدرّب طيّارين أوكرانيّين على طائرات أف 16.

وقال سوناك إن “بريطانيا ستعمل مع الولايات المتحدة وهولندا وبلجيكا والدنمارك لتقديم الدعم الجوّي الذي تحتاج إليه أوكرانيا”، واصفًا الدعم الأمريكي لهذه المبادرة المتعدّدة بأنه “موضع ترحيب”.

روسيا ترد

من جانبه، علق نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم السبت، على هذه الأنباء، وقال إن دول الغرب ستواجه “مخاطر هائلة” إذا أمدت أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف 16.

وجاء ذلك ردًّا من جروشكو على سؤال حول تداعيات إمدادات الطائرات المقاتلة التي تطلبها أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف جروشكو في تصريحات نقلتها وكالة تاس للأنباء “نرى أن دول الغرب لا تزال ملتزمة إزاء سيناريو التصعيد، إنه ينطوي على مخاطر هائلة عليها”.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي “على أي حال، سيؤخذ ذلك في الاعتبار في جميع خططنا، ولدينا كل الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف التي حددناها”.