السودان.. مالك عقار: سأعمل على إيقاف الحرب واستكمال مسار التحول المدني الديمقراطي

أصدر مالك عقار بيانه الأول بصفته نائبًا لرئيس مجلس السيادة السوداني، خلفًا لمحمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع، يعلن فيه قبوله المنصب الجديد، ويؤكد سعيه إلى وقف الحرب نهائيًّا، واستكمال المسار الديمقراطي الذي نادت به “ثورة ديسمبر”.

وقال عقار في البيان “لقد قبلت اليوم التكليف بتولي منصب نائب رئيس مجلس السيادة، ليس بديلًا لأحد ولا انحيازًا إلى أي طرف غير السودان ومصلحة مواطنيه أولًا وأخيرًا”.

وأكد أنه عازم على العمل خلال هذا التكليف على بذل كل ما في وسعه للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيقاف الحرب، ثم العمل علي استكمال المسار الديمقراطي الذي نادت به “ثورة ديسمبر”.

وتحدّث عقار عن خبرته السابقة في العمليات العسكرية، ومستدلًا بخبرته السابقة بتفاصيل النزاعات بين قادة الجيش والدعم السريع، مؤكدًا أنه لا يزال على تواصل مستمر مع كلا الطرفين.

وأضاف “سنعمل على تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية الواقعة على أبناء شعبنا العالقين في مناطق الحرب، والعالقين في المعابر، والنازحين واللاجئين، والعمل على استعادة الخدمات الأساسية وتوفير العون الإنساني من ماء وغذاء ودواء”.

وأكد أنه سيعمل على “استكمال مسار التحول المدني الديمقراطي على أسس تضمن مشاركة جميع السودانيين دون إقصاء”، وكذلك “منع انزلاق بلادنا باتجاه أي تقسيم جهوي أو قبلي، ومنع أي نزاعات أو حروب على أُسس قبلية بين مواطني بلادنا، ومكافحة خطاب الكراهية”.

وأشار عقار إلى أن من أولوياته إنجاح الموسم الزراعي، وإنقاذ السودان من خطر المجاعة المترتبة على فشل الموسم.

وتوجه بالشكر لما وصفها بـ”أشقاء السودان”، وهي جنوب السودان ومصر وإثيوبيا وإريتريا وتشاد والسعودية، وذلك “لوقفتهم الكريمة واستقبالهم للشعب السوداني ومعاملته بشكل كريم”، متمنيًا أن تستمر جهود هذه الدول للعمل على وقف إطلاق النار.

لماذا الآن؟.. ما سر توقيت إعفاء #حميدتي من مجلس السيادة؟ pic.twitter.com/NcZAgWY0Vk — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) May 19, 2023

واختتم عقار بيانه برسالة موجهة إلى الجيش وقوات الدعم السريع، وقال “أتوجه برسالة إلى قيادة قوات الشعب المسلحة المؤسسة السودانية العريقة بأنه لا بديل للسلام إلا السلام، ولا مدخل للسلام إلا من باب الحوار”.

وفي رسالة أخرى موجهة إلى طرف النزاع الآخر، قال “كما أتوجه برسالة لقيادة قوات الدعم السريع، لا بديل لاستقرار السودان إلا عبر جيش مهني واحد وموحد، يراعي التعددية السودانية”.

وأصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، مرسومًا دستوريًّا يقضي بإقالة نائبه وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) من منصبه، وتكليف مالك عقار بدلًا منه.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تشهد ولايات في السودان اشتباكات واسعة بين الجيش وقوات الدعم السريع، يتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.