أردوغان يكشف عن موعد بدء تسليم المنازل لمنكوبي الزلزال (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته تهدف إلى البدء بتسليم المساكن الدائمة للمواطنين المتضررين من الزلزال جنوبي البلاد بحلول أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم السبت، خلال زيارته مدينة للمساكن مسبقة التجهيز في ولاية أديامان، وهي واحدة من 11 ولاية تضررت جراء كارثة زلزال 6 فبراير/شباط الماضي.

وتعهّد أردوغان بالعمل من دون انقطاع حتى يحصل جميع المواطنين الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال على مساكن جديدة.

وقال “هدفنا هو البدء بتسليم المساكن الدائمة بحلول أكتوبرـ نوفمبر”.

وأشار إلى أن حكومته بدأت تسليم المنازل الريفية التي أنشأتها للمتضررين خلال شهر رمضان الماضي (وافق مارس/آذار وأبريل/نيسان).

ولفت إلى إقامة أكثر من 905 آلاف خيمة وأكثر من 112 ألف مسكن مسبق التجهيز في جميع أنحاء منطقة الزلزال، فضلًا عن ضمان عودة نحو 13 ألف مكان عمل لممارسة الأنشطة التجارية.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف، وخلّف دمارًا ماديًّا ضخمًا.