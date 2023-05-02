رشقات صاروخية من غزة ردا على استشهاد خضر عدنان.. وإسرائيل تعلن عن “إصابات خطيرة”

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن بين الـ22 صاروخًا، أعلن الجيش أنه استطاع اعتراض 4 منها من خلال القبة الحديدية، وهو ما يعني أن 16 صاروخًا أصابت أهدافًا في البلدات المتاخمة لقطاع غزة.

وبينما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن عدم وقوع إصابات، أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 3 مستوطنين أحدهم في حالة خطيرة جراء سقوط صاروخ على بلدة سديروت.

مصادر عبرية: "3 إصابات في مستوطنة سديروت، إحداها خطيرة؛ جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة". pic.twitter.com/ZtjoRzjMro — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 2, 2023

من جهتها، أعلنت الغرفة المشتركة التي تمثل الفصائل المسلحة في غزة، بما فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: أكثر من 20 صاروخا أطلقت من قطاع #غزة باتجاه إسرائيل من دون وقوع إصابات

• إذاعة الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخ على مبنى في سديروت pic.twitter.com/0ZzxXSH2a4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 2, 2023

وحذرت فصائل المقاومة الفلسطينية، في بيان، الاحتلال الإسرائيلي من أن “تماديه في العدوان وارتكابه أي جريمة أو حماقة لن يمر دون رد”.

وجاء في البيان “الغرفة المشتركة إذ تنعى الشهيد المجاهد فإنها تعلن مسؤوليتها عن دك ما يسمى مغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية مساء اليوم”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة علي منصات التواصل سيارة لمستوطنين متفحمة في بلدة سديروت جراء القصف.

عاجل | الإسعاف الإسرائيلي: 4 إصابات إحداها في حالة خطيرة جراء سقوط صاروخ على مستوطنة سديروت — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 2, 2023

ويأتي هذا التطور عقب إعلان وفاة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير خضر عدنان داخل السجون الإسرائيلية، بعد 86 يومًا من إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري.