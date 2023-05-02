سياسة|قطاع غزة

رشقات صاروخية من غزة ردا على استشهاد خضر عدنان.. وإسرائيل تعلن عن “إصابات خطيرة”

إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل ردا على استشهاد خضر عدنان (رويترز)
2/5/2023-|آخر تحديث: 2/5/202305:55 PM (مكة المكرمة)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن بين الـ22 صاروخًا، أعلن الجيش أنه استطاع اعتراض 4 منها من خلال القبة الحديدية، وهو ما يعني أن 16 صاروخًا أصابت أهدافًا في البلدات المتاخمة لقطاع غزة.

وبينما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن عدم وقوع إصابات، أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 3 مستوطنين أحدهم في حالة خطيرة جراء سقوط صاروخ على بلدة سديروت.

من جهتها، أعلنت الغرفة المشتركة التي تمثل الفصائل المسلحة في غزة، بما فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وحذرت فصائل المقاومة الفلسطينية، في بيان، الاحتلال الإسرائيلي من أن “تماديه في العدوان وارتكابه أي جريمة أو حماقة لن يمر دون رد”.

وجاء في البيان “الغرفة المشتركة إذ تنعى الشهيد المجاهد فإنها تعلن مسؤوليتها عن دك ما يسمى مغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية مساء اليوم”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة علي منصات التواصل سيارة لمستوطنين متفحمة في بلدة سديروت جراء القصف.

ويأتي هذا التطور عقب إعلان وفاة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير خضر عدنان داخل السجون الإسرائيلية، بعد 86 يومًا من إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري.

المصدر : الجزيرة مباشر