رئيس حزب العدالة والتنمية في إسطنبول: لهذه الأسباب نتوقع فوز أردوغان (فيديو)

توقع رئيس حزب العدالة والتنمية في إسطنبول (عثمان نوري كاباك) فوز الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن استطلاعات الرأي الأخيرة وعمل حزبه على الأرض يدعمان كلامه.

وقال في حوار مع الجزيرة مباشر، الاثنين، إن تحالف حزب العدالة والتنمية سيفوز، وإن أردوغان سيحصل على 51%، فيما سيحصل الحزب على أكثر من 50% من مقاعد البرلمان.

وأكد أن توقعه مبني على استطلاعات رأي حقيقية وعلى أعمال حزبه في الشارع، إذ يلتقون المواطنين ويقومون بعمل استبيانات خاصة بهم تؤكد ترجيحاتهم.

وبحسب استطلاعات الرأي، يُتوقع أن تشهد انتخابات الرئاسة التركية تنافسا حادا، ولا سيّما بين أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

وقال رئيس شركة متروبول لإجراء الاستطلاعات (أوزر سنجار) لرويترز إن الزلزال الأخير الذي ضرب جنوبي تركيا لم يتسبب في إضعاف الحكومة بالقدر الذي كانت تتوقعه المعارضة.

ووضعت بيانات الاستطلاع الذي أجرته شركته “ائتلاف” أردوغان مع حزب الحركة القومية في المقدمة إذا أُجريت الانتخابات في أقرب وقت (لشهر مارس/آذار) على الرغم من فقدان الائتلاف عدة نقاط مئوية من نسبة التأييد له مقارنة يناير/كانون الثاني الماضي.

للمعارضة رأي آخر

وترى المعارضة الصورة بشكل مختلف، فهي ترى أن الكفة سترجح لها، وهو ما يعارضه كاباك قائلا إن شركات استطلاع مقربة من المعارضة تعطي نتائج لصالحها، مضيفا “لكننا دائما ما رأينا أن النتائج عكس تلك الاستطلاعات”.

ويضيف “عشنا زلزالا قويا، وهناك الكثير من الفعاليات التي قامت بها الجمهورية التركية من أعمال بناء، وعرضت كل الأحزاب المساعدة، لكن الثقة تصب في صالح أردوغان”.

وعرض كاباك بعض إنجازات حزبه، مشيرا إلى إنجازات عسكرية كبيرة تصل إلى تصنيع طائرات على مستوى عال وتنافسي.

وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية نقل تركيا قفزات عدة في التعليم والاقتصاد، ويهدف إلى جعلها من أول 10 دول اقتصادية في العالم، مشيرا إلى أن تركيا “ستصبح قادرة على أن تعتمد على نفسها وخدمة الدول الأخرى واحتياجاتهم”.

وشكك كاباك في وعود المعارضة قائلا “كليتشدار أوغلو طالما قدّم وعودا باسم حزبه، لكنهم يتراجعون عنها عند الفوز، وهو ما حدث بعد فوز حزبه برئاسة بلدية إسطنبول”.

وختم بقوله “قبل 20 سنة لم يكن بمقدرة تركيا اختراع أي شيء، واليوم أصبحنا نصنع الطائرات، كما أن تركيا أصبحت رائدة على مستوى الطرق وإمداد مواطنيها بما يحتاجون إليه”.