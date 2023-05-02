جدل في تركيا بعد ظهور أكرم إمام أوغلو بمؤتمر انتخابي مرتديا ساعة قيمتها نحو 50 ألف دولار (صورة)

أثارت صور لنائب مرشح “تحالف الأمة” في الانتخابات الرئاسية التركية، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، جدلا على نطاق واسع في البلاد، بعد ظهوره مرتديا ساعة ثمينة، يُقدَّر سعرها بنحو مليون ليرة تركية (51 ألف دولار أمريكي).

وتداولت منصات محلية وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صور إمام أوغلو مرتديا الساعة، أثناء مشاركته في احتفالات عيد العمال بولاية زونغولداك، مشيرين إلى ثمنها الحقيقي ونوعيتها.

وتباينت ردود الفعل المحلية حول ساعة إمام أوغلو، إذ دافع مؤيدو المعارضة عن رئيس بلدية إسطنبول، في حين هاجم مؤيدو الحزب الحاكم وبقية الأحزاب رئيس البلدية، متسائلين عن مصدر الأموال التي يصرفها على مظهره.

ووصف المدون فرات كرا كوش رئيس بلدية إسطنبول بـ”الطفل المدلل لتحالف الطاولة السداسية”، ونشر صورة للساعة من الموقع الرسمي الذي يبيعها، وصورة أخرى له وهو يرتديها.

1 Mayıs işçi kapsamında Zonguldak’a giden Ekrem İmamoğlu, IWC marka 906 bin TL’lik saatiyle ‘halkçı’ pozları verdi İmamoğlu’nun riyakar siyaseti tepki çekti pic.twitter.com/9uAThtqJ3L — Kaç Saat Oldu? (@KacSaatOlduTR) May 2, 2023

وعلّق مدونون آخرون على ارتداء رئيس بلدية إسطنبول هذه الساعة في مناسبة عيد العمال تحديدا، مشيرين إلى أنها غير لائقة في هذه المناسبة، وأن سعرها يكفي لدفع أجور عدد كبير من العمال المظلومين الذين ذهب للاحتفال معهم.

فيما رأى آخرون أن ارتداء ساعة باهظة الثمن في ظل الوضع المعيشي والاقتصادي لسكان إسطنبول، يُعَد مؤشرا على وجود فساد في إدارة البلدية، في وقت يعاني فيه سكان إسطنبول من تضرر بسبب الظروف الاقتصادية العامة في البلاد.

Başkan için bu çerez parası. Bilen bilir sadece beylikdüzünden 3 günlük haracı bu para. — Utku Akan (@UtkuAkann) May 1, 2023

وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، بدأت عملية التصويت في الانتخابات للأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج حدود البلاد.

ويتوجه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو/أيار الجاري، لاختيار مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

Başkan için bu çerez parası. Bilen bilir sadece beylikdüzünden 3 günlük haracı bu para. — Utku Akan (@UtkuAkann) May 1, 2023

وبحسب استطلاعات الرأي، يُتوقع أن تشهد انتخابات الرئاسة التركية تنافسا حادّا، ولا سيّما بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

وكان كليتشدار أوغلو قد أعلن في مقطع فيديو نشره قبل أيام عن اختيار إمام أوغلو نائبا له في حال فوزه.

yakışır başkanıma çok çalışıyor sürekli saate bakması lazım — Makbul Ömer Paşa (@Mulavih) May 1, 2023

Çekiç figürlü atkı takmakla bu iş olmuyor Ekrem İmamoğlu 🙂 İşçi Bayramı’nı 1 milyonluk saati ile kutlayan başkan gibi başkan 🙂 O saat parasıyla kaç işçinin mutfak masrafını hesaplayacak biri var mı? pic.twitter.com/RHTaEqZWOu — Kaymak Tabaka (@kaaymaktabaka) May 1, 2023

"Tatil gibi milyonluk saat de bana çok yakışıyor"

9'lu masanın şımartılan çocuğu Ekrem İmamoğlu'nun İşçi Bayramı kutlamak için gittiği Zonguldak'ta değer 1 milyon olan saat takması tepki çekti.

İstanbul halkı perişan olmuş kimin umrunda…#SONDAKİKA Sivas İETT#Kaan, Kalp pic.twitter.com/1RiS6mZRYd — İsmail YİĞİT 2🇹🇷🇵🇸 (@NIZAMULMULK_58) May 1, 2023