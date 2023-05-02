بعد الإفراج عن هشام عبد العزيز.. وكيل نقابة الصحفيين المصريين: نطالب بإطلاق سراح باقي الصحفيين المعتقلين (فيديو)

أفرجت السلطات المصرية عن الزميل هشام عبد العزيز الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، بموجب قرار بإخلاء سبيله، بعد مرور 4 سنوات على اعتقاله.

ورحبت نقابة الصحفيين المصريين بالإفراج عن عبد العزيز كما أبدت تفاؤلها بأن تكون هذه الخطوة مقدمة للإفراج عن باقي الصحفيين المعتقلين.

كما جددت شبكة الجزيرة مطالبتها للسلطات المصرية بالإفراج عن صحفييها الآخرين المعتقلين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ.

وثمن هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين المصريين كافة الجهود التي أدت إلى الإفراج عن الزميل هشام وغيره من الصحفيين المعتقلين.

وطالب يونس خلال مشاركته، الاثنين، في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر بزيادة الخطوات نحو الإفراج عن باقي الصحفيين، لافتا إلى وجود حراك فعلي في هذه القضية.

وأبدى يونس تفاؤله برفع الحجب عن بعض المواقع معتبرا أنها بادرة طيبة نحو تحسين أوضاع الصحفيين.

بدورها قالت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المجلس قام بمتابعة حالة الصحفي هشام عبد العزيز (لحظة بلحظة) حتى إتمام الإفراج عنه.

وأضافت خلال مشاركتها في المسائية أن المجلس لديه منظومة لتلقي الشكاوى، لافتة إلى وجود آلية لرصد ومتابعة كافة الحالات.

وبشأن توقيت الإفراج عن الزميلين بالجزيرة مباشر بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، قالت مشيرة إن المجلس يقوم بالمتابعة ويبذل جهده في هذا الشأن كما أعربت عن أملها في نجاح هذه المساعي.

وأوضحت أن المجلس يبذل المساعي للإفراج عن كافة المعتقلين لكنه لا يمتلك قرار إخلاء سبيل أي منهم في إشارة إلى وجود خطوات وجهات أخرى هي من تأخذ قرار الإفراج.

بدوره، طالب الكاتب الصحفي سليم عزوز بإنهاء ملف الصحفيين المعتقلين في السجون المصرية دفعة واحدة. كما دعا إلى الإفراج عن كافة النساء المعتقلات في مصر من دون وجه حق.

وشدد عزوز على ضرورة وقف سياسية حجب “المواقع الإلكترونية” لافتا إلى أن “مواقع التواصل الاجتماعي” تنقل كافة الأخبار، ما يعني فشل سياسة الحجب التي اتخذها النظام المصري.

جدير بالذكر أن سلطات الأمن المصرية كانت قد اعتقلت الزميل هشام في يونيو/حزيران 2019، وضمته إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة، ثم قررت النيابة الإفراج عنه لاحقًا إلا أن سلطات الأمن أعادت حبسه بعد إدراجه في القضية رقم 1956 لعام 2019.

وما زالت السلطات المصرية تعتقل اثنين آخرين من صحفيي الجزيرة مباشر، هما بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، وقد اعتُقل هؤلاء الزملاء جميعا خلال ذهابهم في إجازة اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم، وطالبت شبكة الجزيرة في بيانات عدة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها.