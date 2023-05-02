بالحلوى.. أطفال يستقبلون الوافدين السودانيين بمحطة قطار أسوان (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لتحية أطفال بمدينة أسوان المصرية للوافدين السودانيين.

ويُظهر المقطع المتداول أطفالًا وهم يحيّون الوافدين السودانيين بالحلوى فور وصولهم إلى محطة القطار، ترحيبًا بهم في مصر.

وأسوان هي أولى محافظات مصر استقبالًا لأفواج الوافدين منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

أطفال #أسوان يحيون الوافدين السودانيين بالحلوى فور وصولهم بمحطة القطار ترحيبًا بهم في #مصر pic.twitter.com/7JU29x5Qqe — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 1, 2023

وفي 22 أبريل/نيسان، بدأت عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان، وشرعت أكثر من 50 دولة في الإجلاء، إما برًّا لا سيّما عبر مصر وإثيوبيا، أو بحرًا عبر ميناء بورتسودان (شرق)، أو جوًّا.

ومنذ 15 أبريل، تشهد ولايات سودانية اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجّه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.