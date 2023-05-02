اشتباكات بين أنصار حزب العمال الكردستاني ومصوتين أتراك في مرسيليا (فيديو)

أصيب 4 أشخاص على الأقل بجروح بعدما اعتدى أعضاء من حزب العمال الكردستاني على مصوتين أتراك قرب مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا.

وقالت الشرطة الفرنسية إنها اضطرت إلى التدخل مرتين للفصل بين عدد من الناخبين الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم قبل أسبوعين من موعد الانتخابات المقررة في 14 مايو/أيار في تركيا.

واندلع شجار أول قرب مركز الاقتراع الواقع في الأحياء الجنوبية لمرسيليا، وأصيب فيه 4 أشخاص بجروح استدعت نقلهم إلى مستشفى محلي للعلاج. واضطرت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع للفصل بين المجموعتين.

ووقعت اشتباكات أخرى رغم وجود الشرطة التي أكدت لوكالة الصحافة الفرنسية أنها احتجزت شخصين.

URGENT / 🇫🇷🇹🇷 Marseille : Les terroristes du PKK s’en prennent aux Turcs avec des couteaux. pic.twitter.com/V2JsP27nHs — 🇹🇷 𐱅𐰇𐰼𐰚 (@Gadash78) May 1, 2023

وفي مقطع آخر، وخلال احتفالات عيد العمال في غازي عنتاب، هاجمت مجموعة من حزب الشعوب الديمقراطي مجموعة من أعضاء حزب البلد الذي يترشح عنه سنان أوغان ويترأسه المرشح الرئاسي محرم إنجه. وانتشرت مقاطع الهجوم بصورة واسعة بين ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين هذه الحادثة.

وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، بدأت عملية التصويت في الانتخابات للأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج حدود البلاد.

ويتوجه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو الجاري، لاختيار مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.