استشهاد الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 3 أشهر والفصائل تتوعد الاحتلال

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى رسميًا، اليوم الثلاثاء، باستشهاد الشيخ خضر عدنان، بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يومًا رفضًا لاعتقاله.

وكان الأسير عدنان (45 عامًا) وهو قيادي في حركة الجهاد الإسلامي- قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر فبراير/ شباط الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة عرابة جنوب جنين في الضفة الغربية.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه عُثر عليه فاقدا للوعي داخل زنزانته، وأضافت أنه نقل إلى المستشفى ثم توفي لاحقًا، وفق روايتهم. وحسب نادي الأسير، فإن الشهيد خضر عدنان هو أول أسير يستشهد خلال إضراب فردي جميع من ارتقوا قبل ذلك خلال إضرابات جماعية.

وعمّ الإضراب الشامل كافة محافظات فلسطين حدادًا على استشهاد الشيخ عدنان، وأعلنت القوى الوطنية الإضراب في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، في كافة مناحي الحياة، استنكارًا “لاغتيال” عدنان، وحمّلت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

وتوعدت فصائل المقاومة، الاحتلال بالرد وأُطلقت صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل ودوّت صفارات الإنذار في غلاف القطاع عقب الإعلان عن استشهاد القيادي في الجهاد الإسلامي.

ونعت حركة الجهاد، عدنان قائلة “ننعى قائدًا عظيمًا ورجلًا شجاعًا ومجاهدًا صلبًا من أشرف الرجال الشيخ خضر عدنان”.

اغتيال “بقرار سياسي” مع سبق الإصرار

وقال نادي الأسير إن عدنان خاض 6 إضرابات حمل خلالها صوت الأسرى إلى كل أرجاء العالم، وتمكّن في كل مرة من نيل حريته، “حتى قرر الاحتلال في هذه المرة وبأدوات ممنهجة باغتياله عن سبق الإصرار، وبقرار”.

خبر صادم هز كل فلسطين !!

استشهاد الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خضر عدنان في سجون الاحتلال، وقد كان خاض هذا الاضراب منذ 90 يوماً في سبيل نيل حريته وتسليط الضوء على قضيته !!

هذه أول مرة يستشهد فيها مضرب عن الطعام دون أن ينتصر !!

اللهم لا تؤاخذنا بخذلانه وتقصيرنا في حق نصرته !! pic.twitter.com/VdCN9LHtAN — جهاد حلس، غزة (@Jhkhelles) May 2, 2023

وبيّن، أنّه وعلى مدار إضرابه، رفض الاحتلال السماح لعائلته أن تزوره رغم ما وصل إليه من مرحلة بالغة الخطورة، وتمكّنت زوجته من رؤيته فقط عبر شاشة الفيديو (كونفرنس) خلال جلسات المحاكم التي عقدت له، وآخر مرة كانت يوم الأحد الماضي، كما رفض الاحتلال نقله إلى مستشفى (مدني).

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن “عدنان اغتيل بقرار سياسي عسكري إسرائيلي، حيث تم التفرد به بشكل كامل، وتركه فريسة للجوع والآلام، وحجبت كل المعلومات عن حالته من أجل الوصول إلى هذه الوضعية، والتي تضاف إلى السجل العنصري اللا أخلاقي واللا إنساني الذي يرتكز عليه الاحتلال في تعامله مع مناضلي الشعب الفلسطيني داخل السجون والمعتقلات”.

ويأتي الإعلان عن وفاة الأسير المضرب عن الطعام منذ نحو 3 أشهر، بعد يومين من رفض محكمة الاحتلال العسكرية في سجن عوفر الإفراج عنه، وكان نادي الأسير حذر في وقت سابق من أن عدنان وصل إلى وضع صحي خطير.

وسادت حالة من الاستنفار الشديد سجن (عوفر) قرب بلدة بيتونيا غرب رام الله، وذلك بعد مواجهة أحد الأسرى لسجّان على خلفية استشهاد الأسير عدنان.

جريمة اغتيال متعمدة

بدوره، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه نفذوا جريمة اغتيال متعمدة بحق الأسير عدنان، برفض طلب الإفراج عنه، وإهماله طبيا وإبقائه في زنزانته رغم خطورة وضعه الصحي.

وحمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال وأذرعها المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام الأسير عدنان، وطالبت لجنة التحقيق الدولية المستمرة بالتحقيق في ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة، باعتبارها جزءًا مما يتعرض له الأسرى الأبطال من تنكيل واختطاف وقمع وسلب لحقوقهم وحريتهم، مؤكدة أنها سترفع ملف هذه الجريمة للجنائية الدولية.

الإضراب الأطول والأخير

ويُعتبر الأسير عدنان من أبرز الأسرى الذين واجهوا الاعتقال، عبر النضال بأمعائه الخاوية، ونفّذ خمس إضرابات سابقًا، وهذا الإضراب السّادس الذي ينفّذه على مدار سنوات اعتقاله، وهو أطول إضراب يخوضه.

وخاض عدنان إضرابًا عام 2004 رفضًا لعزله واستمر لمدة (25) يومًا، وفي عام 2012 خاض إضرابًا ثانٍ واستمر لمدة (66) يومًا، وفي عام 2015 لمدة (56) يومًا، وفي عام 2018 لمدة (58) يومًا، وفي عام 2021 خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 25 يومًا، وعلى مدار الإضرابات السّابقة تمكّن من نيل حرّيّته، ومواجهة اعتقالاته التّعسفية المتكررة.

والشيخ خضر عدنان متزوج ولديه 9 أبناء وتعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهن الاعتقال الإداري، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية.

وبارتقاء الأسير خضر عدنان، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 236 شهيدًا، منذ عام 1967، منهم (75) نتيجة لجريمة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء).