نائب رئيس حزب الظفر التركي: لهذه الأسباب علينا إعادة اللاجئين إلى بلادهم (فيديو)

قال علي شهير أوغلو نائب رئيس حزب الظفر والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن مطالب المعارضة بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم محقة. مبررًا ذلك بـ”انتهاء الحرب” هناك.

وأضاف في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، الخميس: “يعيش السوريون تحت بند الحماية المؤقتة في تركيا”، مشيرًا إلى أنه عندما تتعرض أي دولة لحرب فانتقال سكانها وارد، لكن عليهم العودة عندما تنتهي الحرب، “وهذا ما عليهم فعله والوضع الصحيح لهم”.

ورفض شهير أوغلو وضع السوريين تحت بند اللجوء، وقال “هم ليسوا لاجئين”، ووضعهم القانوني لا يسمح لهم باللجوء، فضلًا عن وجود من يعيش بشكل غير قانوني، بحسب كلامه.

واتهم المعارض التركي بعض السوريين بافتعال المشاكل على حدود بلاده.

يذكر أن تركيا تستضيف نحو 5 ملايين لاجئ ومهاجر وفقًا لإحصائية ذكرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

#تركيا.. لماذا تختار المعارضة ملف اللاجئين ليكون على رأس أولياتها في المرحلة الثانية من الانتخابات؟ وزير الداخلية يجيب.. pic.twitter.com/Rsqv5fwr6X — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 18, 2023

وقال شهير أوغلو “في سوريا هناك حرب داخلية، ويعيشون مشاكل في بلادهم، والسؤال هل بدأت الحرب هناك ليرسلوهم إلى تركيا؟ أم جاؤوا إلى هنا لتشتعل النار في سوريا؟”.

وتحدث عن ما أسماه أثر اللاجئين في ديمغرافية تركيا، وقال إن “الذين أتوا بشكل غير قانوني سيضعون تركيا أمام مشكلة كبيرة من ناحية الاقتصاد والاجتماع، كما أنه سيحول الديمغرافية في تركيا”.

وأضاف “نحن كحزب الظفر نركز على هذه القضية وكذلك الشعب التركي أيضًا. المرشح الرئاسي كمال كليجدار أوغلو قال إنه سيقوم بترحيلهم عندما يفوز”.

وقال إن أكثر من 40 مليار دولار صرفت على المهاجرين، والمناطق الشرقية التي يعيش فيها المهاجرون.

وتعهّد زعيم المعارضة التركية كمال كيليجدار أوغلو، الخميس، بإعادة ملايين المهاجرين سعيًا لكسب تأييد القوميين المتشددين الذين أسهموا في دفع انتخابات نهاية الأسبوع الماضي الرئاسية إلى دورة ثانية.

قال وزير الداخلية سليمان صويلو، الخميس، إن تركيا أعادت حتى الآن أكثر من نصف مليون سوري.

وأضاف “لن نحوّل تركيا إلى مستودع للاجئين، ولم نفعل ذلك حتى الآن، لكن السوريين أشقاء لنا”.

وتابع “لا يمكننا إرسالهم إلى الموت، ولم نقم بذلك. لا يريد طيب أردوغان أن يتم تذكره على أنه الزعيم الذي أرسل السوريين إلى الموت”.