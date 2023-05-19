مصر.. شرط مثير للجدل أضافته الحكومة لإجراءات توظيف 70 ألف شخص

بعد 9 سنوات من تعليق التوظيف الحكومي في مصر، أعلنت الحكومة توفير 70 ألف وظيفة حكومية تشمل تخصصات عدة خلال العام المالي المقبل، بشرط الالتحاق بدورة تأهيل في الأكاديمية العسكرية.

وكشف وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي، عن منح عدد من المعلمين تدريبًا شاملًا بإقامة كاملة لمدة 6 أشهر ضمن المبادرة الرئاسية لاختيار ألف مدير مدرسة من المعلمين الشباب.

وأوضح أنه يتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج “دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي”، دون أن يوضح طبيعة تلك الدورة، لكنه عدّها ضرورية لاختيار “الأكفأ”، على حد قوله.

وجاء القرار لسد نقص العاملين في قطاعات التعليم والصحة، المقدر بنحو 30% من المعلمين و50% من الأطباء.

وأثار الشرط الجديد في إجراءات التعيين انتقادات عديدة.

فذكر النائب العمالي السابق طارق مرسي، أن إلزام المتقدمين إلى وظائف مدنية أو ترقيات جديدة في القطاعات المدنية بالحصول على دورات في الكلية الحربية هو سابقة في تاريخ التعيين والترقية في مصر، ولا ينص عليها قانون الخدمة المدنية، ويتجاوز دور المشرعين في مجلس النواب.

وعلى مواقع التواصل، عبّر العديد من المصريين عن استغرابهم من ذلك الإجراء، مشيرين إلى أنه حتى في أكثر الدول شيوعية في العالم لم يكن هناك شرط مثل هذا.

ألزام الراغبين في التعيين بالحكومة الحصول على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة ستة أشهر كشرط أساسي للتعيين، مش عارف الكتاب الدورى دة صحيح ولا مضروب بس فى الحالتين لابد من تأكيد الخبر و شرح اسبابة أو نفية و أغلاق الموضوع — DR/Ashraf Ali 💎💉💊💯🇪🇬 (@starwar51) May 14, 2023

أتاري #الحوار_الوطنى أخذ سنة قبل أن يبدأ لأن المشاركين كانوا في دورة التأهيل داخل الكلية الحربية ودي مدتها ٦ شهور

لكن كل تأخيرة وفيها خيرة … فلنطمئن لأننا في ايدي أمينة مؤهلة في الكلية الحربية… https://t.co/qct6zm8hPM — Nina Tankina (@ninatankina) May 13, 2023

ايه جاب التعيين والوظايف للقوات المسلحه خليني بشتغل مدرس هاخذ دورة في الكليه الحربيه 6 شهور واعمل شقلباظات و6 استعد هقوم نازل في الطلبةدعك وعجن وضرب بالسمكي وبالصواريخ والدبابات

موظف البريد والصحه والمحليات و…

ولا هي سبوبه وتقليب جيب المواطن اللي شايل طين وتطلع منه كم ألف جنيه pic.twitter.com/WSGRSj5dpU — وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ (@NasserS15647259) May 11, 2023

مفيش حد هيتعين في اي وظيفه حكوميه في اي وزاره الا بعد اجتياز دوره تأهيليه ٦ شهور في الكليه الحربيه .. و ان من فتره كل الترقيات في الجهاز الاداري للدوله الكلمه العليا فيها للكليه الحربيه https://t.co/VftaPLFzX2 — waleed reda (@ha_eh_hasl) May 13, 2023

عسكرة الوظائف.. شرط غير مسبوق للتعيينات والترقيات في مصر

باتت التعيينات والترقيات في الحكومة المصرية، تمر عبر بوابة السلطة العسكرية بعد إلزام الراغبين في التعيين والترقية، لأول مرة في تاريخ البلاد، بالحصول على دورة تأهيل من الكلية الحربية كشرط أساسي للالتحاق بالوظيفة والترقي.

👇 — 🌹 EBN NAS 🌹 (@HassanTalaat17) May 15, 2023