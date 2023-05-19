سياسة

مصر.. شرط مثير للجدل أضافته الحكومة لإجراءات توظيف 70 ألف شخص

19/5/2023-|آخر تحديث: 19/5/202311:14 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

بعد 9 سنوات من تعليق التوظيف الحكومي في مصر، أعلنت الحكومة توفير 70 ألف وظيفة حكومية تشمل تخصصات عدة خلال العام المالي المقبل، بشرط الالتحاق بدورة تأهيل في الأكاديمية العسكرية.

وكشف وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي، عن منح عدد من المعلمين تدريبًا شاملًا بإقامة كاملة لمدة 6 أشهر ضمن المبادرة الرئاسية لاختيار ألف مدير مدرسة من المعلمين الشباب.

وأوضح أنه يتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج “دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي”، دون أن يوضح طبيعة تلك الدورة، لكنه عدّها ضرورية لاختيار “الأكفأ”، على حد قوله.

وجاء القرار لسد نقص العاملين في قطاعات التعليم والصحة، المقدر بنحو 30% من المعلمين و50% من الأطباء.

وأثار الشرط الجديد في إجراءات التعيين انتقادات عديدة.

فذكر النائب العمالي السابق طارق مرسي، أن إلزام المتقدمين إلى وظائف مدنية أو ترقيات جديدة في القطاعات المدنية بالحصول على دورات في الكلية الحربية هو سابقة في تاريخ التعيين والترقية في مصر، ولا ينص عليها قانون الخدمة المدنية، ويتجاوز دور المشرعين في مجلس النواب.

وعلى مواقع التواصل، عبّر العديد من المصريين عن استغرابهم من ذلك الإجراء، مشيرين إلى أنه حتى في أكثر الدول شيوعية في العالم لم يكن هناك شرط مثل هذا.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر