بعد إقالة حميدتي من مجلس السيادة.. البرهان يعين كباشي نائبا لقائد الجيش والعطا وجابر مساعدين

أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، قرارًا بتعيين شمس الدين كباشي نائبًا، وياسر العطا وإبراهيم جابر، مساعدين له.

وذكر الجيش في بيان “أصدر القائد العام للقوات المسلحة (البرهان)، قرارًا بالتعيينات الآتية اعتبارًا من اليوم 19 مايو/أيار 2023”.

وتابع أنه تم تعيين “الفريق أول ركن شمس الدين كباشي نائبًا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا مساعدًا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق بحري مهندس إبراهيم جابر إبراهيم كريمة مساعدًا للقائد العام للقوات المسلحة”.

ويشغل كباشي والعطا وجابر، منصب أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي (المكون العسكري)، الذي يترأسه البرهان.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر البرهان مرسومًا دستوريًّا يقضي بإعفاء نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) من منصبه بدءًا من اليوم 19 مايو.

كما أصدر البرهان، مرسومًا دستوريًّا يقضي بتكليف مالك عقار بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بدءًا من اليوم الجمعة، ووجّه الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية في الدولة بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.

ومالك عقار، هو عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية (شمال)، وكان قد تولى منصبه في المجلس ضمن اتفاقية جوبا للسلام الموقع في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020.

ويتكون مجلس السيادة الانتقالي السوداني من 7 أعضاء، 4 من قادة الجيش، و3 من قادة الحركات المسلحة (الهادي إدريس، مالك عقار، والطاهر حجر).

وأمس الخميس، أوقعت المعارك في نيالا عاصمة شمال دارفور 18 قتيلًا، بحسب نقابة أطباء السودان، وأفاد شهود عيان استمرار القتال في المدينة، الجمعة.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تشهد ولايات عدة في السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة البرهان، والدعم السريع بقيادة دقلو، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

وأوقعت المعارك حتى الآن نحو 1000 قتيل، كما أدت إلى نزوح ولجوء نحو مليون سوداني.

كما يحتاج 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.