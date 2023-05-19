الاحتلال يعتدي على مرابطات مقدسيات ويعتقل فلسطينية رفعت العلم في القدس (فيديو)

أخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلية، أمس الخميس، مرابطات مقدسيات بالقوة من منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، لتأمين وفود المستوطنين المشاركين في “مسيرة الأعلام”.

ورصدت مقاطع فيديو صورتها المرابطات استخدام جنديات وجنود الاحتلال للقوة بدفع وتعنيف المقدسيات في المسجد الأقصى، وأظهرت المقاطع المقدسيات المرابطات وهنّ يكبّرن في وجوه المستوطنين.

ورصدت العدسات كيف قام جنود الاحتلال بجرّ المسنّة فاطمة خضر مع أنها لا تقوى على المشي، وسط صرخات ابنتها المتكررة “أمي.. أمي”، وبينما حاول شاب فلسطيني تخليصها من أيدي الجنود اشتبك معه جنود آخرون.

وقالت المرابطة المقدسية فاطمة خضر إن قوات الاحتلال تستقوي “على الأطفال والمسنّات”.

ودارت الاشتباكات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال وسط استفزاز من المستوطنين الإسرائيليين الذين كانوا يتعمدون رفع أعلام الاحتلال أمام أعين الفلسطينيين المكبلين من طرف الشرطة.

"الأقصى لنا" .. المرابطة المقدسية نفيسة خويص في مواجهة محاولات الاحتلال التضييق عليها قرب باب السلسلة قبل قليل pic.twitter.com/20ARzoH5Gx — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 18, 2023

وواجهت المرابطة نفيسة خويص جنود الاحتلال الإسرائيلي بالتكبير، وردّدت “الأقصى والقدس والأرض لنا ولا شيء لكم هنا”، وتراجع جنود الاحتلال أمام كلماتها.

وواصلت خويص رفع صوتها بالذكر والتكبير في حين حاول مستوطنون استفزازها بالرقص أمام عدسات الكاميرات.

واعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينية إلهام نعمان، أمس الخميس، بعدما رفعت العلم الفلسطيني في شارع صلاح الدين في القدس المحتلة واعتدى الاحتلال على نساء كنّ معها.

وأدانت دول عربية ومنظمات “مسيرة الأعلام” الإسرائيلية في القدس المحتلة، والاعتداء على الفلسطينيين في المدينة.

واستنكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قيام مجموعات المستوطنين والمتطرفين يصحبهم وزراء في حكومة الاحتلال وأعضاء في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتأدية طقوسهم العنصرية في باحاته، بحماية قوات الاحتلال.

وأدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، سماح السلطات الإسرائيلية بتظاهرة استفزازية لليمين الإسرائيلي.

وأكد أن مثل هذه “الأفعال المتهورة، التي تجري تحت حماية الحكومة الإسرائيلية وبمشاركة من بعض رموزها، إنما تصب الزيت على النار، وتدفع بالأوضاع إلى حافة الانفجار في الأراضي المحتلة”.

وحذّر البرلمان العربي من تداعيات “مسيرة الأعلام”، وعدّها استفزازًا لمشاعر المسلمين والفلسطينيين، وتصعيدًا خطيرًا للأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية.