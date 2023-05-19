أيرلندي يسير إلى فلسطين على الأقدام 6 أشهر (فيديو)

يواصل الناشط في مجال حقوق الإنسان الأيرلندي ميك بومان رحلته سيرًا على الأقدام نحو فلسطين المحتلة التي بدأها في أبريل/ نيسان الماضي من مدينة كاليه الفرنسية.

ويهدف بومان (65 عامًا) إلى رفع مستوى الوعي بالقضية الفلسطينية واللاجئين، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

تمتد مسافة الرحلة نحو 2200 ميل (3540.5 كيلومترا)، ومن المخطط أن تستمر 6 أشهر، سيعبر خلالها بومان أراضي 6 دول من فرنسا حتى تركيا ثم يسافر جوًّا نحو الأردن.

وينوي الناشط الأيرلندي أن يستأنف رحلة السير على الأقدام من الأردن ويعبُر الحدود الأردنية الفلسطينية، ويحط رحاله في الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد اعتقلت الناشط الحقوقي عام 2015 بالضفة الغربية خلال زيارة لها، وظهر جنود الاحتلال وهم يكبلون يدي بومان ويطرحونه أرضًا وقد التحف بالكوفية الفلسطينية ورفع علم فلسطين وعليه شعار تحرير فلسطين.

وقال بومان، آنذاك، لوسائل إعلام إنه تعرض للضرب والاعتداء عندما كان يشارك في مسيرة سلمية بفلسطين، وأضاف أن جنود الاحتلال رشّوا وجهه بالفلفل من مسافة قريبة أثناء اعتقاله، ثم اعتقلوه مدة 24 ساعة دون توجيه تهم إليهم.

وأضاف عضو منظمة العفو الدولية، أن جيش الاحتلال أطلق على المتظاهرين وهو بينهم مئات من قنابل الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى القنابل الصوتية والرصاص الفولاذي المغلف بالمطاط.

وأطلقت سلطات الاحتلال سراح ميك بومان، وهو مختص اجتماعي في الصحة العقلية بالمملكة المتحدة، بعد 24 ساعة من اعتقاله واستجواب الشرطة له ثم اقتياده إلى محكمة عسكرية، بشرط عدم عودته إلى الضفة الغربية.