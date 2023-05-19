أردوغان يرد على طلب الأسد انسحاب الجيش التركي من سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن بلاده لن تسحب جنودها من سوريا بسبب “تواصل التهديد الإرهابي”.

وعلّق أردوغان في مقابلة مع قناة “سي إن إن إنترناشيونال” على طلب رئيس النظام السوري بشار الأسد انسحاب الجنود الأتراك من سوريا، وقال الرئيس التركي: “لا نفكر بذلك، لأن التهديد الإرهابي متواصل”.

وكان الأسد أعلن أنه لن يلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلا إذا سحبت تركيا قواتها من شمال سوريا.

وقال الأسد لوكالة أنباء “ريا نوفوستي” الروسية في مارس/آذار الماضي إن “(أي اجتماع) يرتبط بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح وبدون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية”.

وأضاف الرئيس السوري أن على تركيا “وقف دعم الإرهاب”، في إشارة إلى المجموعات المقاتلة المعارضة التي تسيطر على مناطق شمال سوريا، وبعضها يلقى تدريبًا ودعمًا من تركيا.

واليوم الجمعة خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة في جدة، هاجم الأسد، السياسة التركية محذرًا من فكر توسعي مستمد من العهد “العثماني المطعم بنهكة إخوانية منحرفة”.

الأسد: نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب البيت العربي بأقل قدر من التدخل الأجنبي pic.twitter.com/2c1LH8mfEp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 19, 2023

وطالب بشار الأسد الجامعة العربية بترك التدخل في القضايا الداخلية للدول، ومنع التدخلات الخارجية في البلدان العربية، وترك الأمر للشعوب، معتبرًا أنها “قادرة على تدبير شؤونها”.

وفي مقابلة اليوم الجمعة قال الرئيس التركي “أعددنا مشاريع لبناء مساكن في سوريا من أجل عودة قرابة مليون لاجئ، وسنضمن عودة اللاجئين إلى بلدانهم”.

وفيما يخص العلاقات التركية مع روسيا، شدد أردوغان أنه لا مشاكل في علاقات أنقرة مع موسكو، وأضاف: “لن نلجأ أبدًا لفرض عقوبات عليها كما فعل الغرب، فالعقوبات الغربية لا تُلزمنا”.