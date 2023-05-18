مستوطنون إسرائيليون يستعدون لمسيرة الأعلام المستفزة في المسجد الأقصى (فيديو)

بدأت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الخميس، الاستعداد لتنظيم مسيرة الأعلام من مدينة اللد المحتلة داخل الخط الأخضر.

وشرع المستوطنون الإسرائيليون في استفزاز المواطنين الفلسطينيين خلال مسيرتهم نحو المسجد الأقصى بحماية من قوات أمن الاحتلال، ودفعت سلطات الاحتلال 3 آلاف عنصر من الشرطة إلى القدس المحتلة، ونصبت حواجز عسكرية على الطرق الرئيسة، وأغلقت بعض المحاور الرئيسة، بذريعة تأمين “مسيرة الأعلام” التي تنظمها الجمعيات الاستيطانية اليوم.

استفزازات مستمرة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال في طريق باب السلسلة المؤدي للمسجد الأقصى pic.twitter.com/QUpthWFOef — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 18, 2023

وحمل مستوطنون شباب أعلام الاحتلال الإسرائيلي بحماية من الشرطة الإسرائيلية، التي أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قواتها حولت مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة إلى “ثكنة عسكرية”.

ويشارك في المسيرة الاستفزازية وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، على رأسهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وكانت منظمات “الهيكل” المزعوم وجماعات استيطانية، قد دعت إلى أكبر اقتحام للأقصى صباح اليوم الخميس، وسعت إلى تجنيد أكثر من 5 آلاف مستوطن لعملية اقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف التي تسبق مسيرة الأعلام الاستفزازية.

الشيخ كمال الخطيب: "حتماً ويقيناً المسجد الأقصى المبارك سيبقى مسجدنا إن شاء الله". pic.twitter.com/PffMZ5HC1h — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 17, 2023

وتصر حكومة الاحتلال على توجيه ما يسمى “مسيرة الأعلام” الاستيطانية وفق مخططها، من خلال المرور عبر باب العامود والبلدة القديمة، وهو ما يؤكد نيتها المبيتة للتصعيد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية، أمس الأربعاء، حكومة الاحتلال من الإصرار على تنظيم مسيرة الأعلام، مؤكدة أنها لن تقود إلا إلى “التوتر وتفجير الأوضاع”، داعية الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الاستفزازات الإسرائيلية.

وأضافت أن دعوات المتطرفين إلى اقتحام المسيرة للمسجد الأقصى، سيشعل المنطقة وستكون العواقب وخيمة لمثل هذه المحاولات، محمّلة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني قادر على حماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأن القدس ستبقى بمقدساتها عاصمة دولة فلسطين الأبدية، مضيفة أن الإصرار على تنفيذ “مسيرة الأعلام” يؤكد إذعان الحكومة الإسرائيلية للمتطرفين اليهود.