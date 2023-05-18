سياسة|بريطانيا

فيلم هندي يثير الجدل ومطالبات بمنع عرضه في بريطانيا بسبب ترويجه للإسلاموفوبيا

ملصق فيلم "قصة كيرالا" الهندي المثير للجدل (منصات التواصل)
18/5/2023

طالبت منظمات وشخصيات إسلامية في بريطانيا بالضغط على دور السينما البريطانية لإلغاء عرض فيلم “قصة كيرالا” الهندي المثير للجدل، الذي يواجه انتقادات بتعزيز الإسلاموفوبيا وترويج قصص مكذوبة عن الإسلام في الهند.

وأعلن المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام (BBFC) عن سماحه بعرض الفيلم في دور السينما البريطانية بعد أن وفر له تصنيفًا على موقعه أمس الأربعاء.

وبحسب وسائل إعلامية، سيتم عرض الفيلم في مختلف دور السينما البريطانية يوم غد الجمعة، بعد أن كان من المفترض أن يُعرَض يوم 12 مايو/ أيار الماضي، إلا أن المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام قد أجّل عرضه لعدم انتهاء عملية تقييمه حينها.

وصنف المجلس الفيلم للفئة العمرية (18 عامًا فما فوق)، وقدم موقع المجلس نصائح مفصلة عن محتوى الفيلم، وأفاد تحت بند “التمييز” أن الفيلم “يقدم نظرة جزئية وغير متوازنة للإسلام تركز على الشخصيات الإسلامية الراديكالية ويستبعد الأشكال الأكثر اعتدالًا السائدة من الديانة”.

ويضيف “هناك مشاهد منتظمة للتمييز على أساس الدين والجنس، هناك امرأة تبصق على والدها المحتضر لعدم اعتناقه نفس ديانتها”.

وكان الفيلم قد أثار الجدل سابقًا في الأوساط الهندية وفي ولاية كيرالا على وجه التحديد بعد الإعلان عنه مطلع شهر مايو، حيث دعا سياسيون ونواب في الولاية إلى حظر عرضه لما يعمل عليه من تأجيج العنف الطائفي والكراهية ضد الإسلام.

ويروي الفيلم قصة الشابة “فاطمة”، التي كانت تحلم بأن تصبح ممرضة، إلا أنها اختُطفت من منزلها وتم “غسل دماغها” من قبل جماعات إسلامية لتتحول إلى “إرهابية” وتقاتل في صفوف “تنظيم الدولة”، حتى تم القبض عليها وأسرها في أفغانستان.

ويطرح الفيلم مزاعم انضمام حوالي 32 ألف امرأة من ولاية كيرالا الهندية إلى صفوف تنظيم الدولة بعد أن تم “غسل أدمغتهنّ” ليعتنقن الإسلام ويحاربن مع التنظيم في دول مثل العراق وسوريا وأفغانستان، رغم عدم وجود تأكيدات من تقارير رسمية لصحة هذه البيانات.

وأبدت جهات ومنظمات إسلامية اعتراضها على العرض المرتقب للفيلم في دور السينما البريطانية، لما يبثه من رسائل كراهية ضد الإسلام، خاصةً بعد ما شهدته بعض المناطق البريطانية سابقًا من مناوشات طائفية عنيفة بين الهندوس والمسلمين.

ونشرت منظمة “اندماج وتطوير المسلمين” البريطانية المعروفة بـ”ميند”، بيانًا قالت فيه إن عرض الفيلم في دور السينما البريطانية “أمر مقلق ولا شك أنه سيؤجج التوترات المعادية للإسلام والانقسام”.

وحثت المنظمة المتابعين على الضغط على دور السينما المختلفة لإلغاء عرضه من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى دور السينما أو رسائل عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي لإيصال مطالبهم.

وقالت مجموعة “آكتيف مسلمز” البريطانية المسلمة بمدينة ليستر إنها تواصلت مع المسؤولين في المدينة وحثتهم على النظر بشكل عاجل فيما يتعلق بعرض الفيلم في المدينة لما قد يكون له من تبعات تؤثر في صفو وسلام المدينة.

وكتب الصحفي روشان صالح “المسلمون بحاجة إلى تقديم شكاوى إلى أي سلسلة سينمائية تعرض هذا الفيلم”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند