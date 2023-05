فيلم هندي يثير الجدل ومطالبات بمنع عرضه في بريطانيا بسبب ترويجه للإسلاموفوبيا

طالبت منظمات وشخصيات إسلامية في بريطانيا بالضغط على دور السينما البريطانية لإلغاء عرض فيلم “قصة كيرالا” الهندي المثير للجدل، الذي يواجه انتقادات بتعزيز الإسلاموفوبيا وترويج قصص مكذوبة عن الإسلام في الهند.

وأعلن المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام (BBFC) عن سماحه بعرض الفيلم في دور السينما البريطانية بعد أن وفر له تصنيفًا على موقعه أمس الأربعاء.

وبحسب وسائل إعلامية، سيتم عرض الفيلم في مختلف دور السينما البريطانية يوم غد الجمعة، بعد أن كان من المفترض أن يُعرَض يوم 12 مايو/ أيار الماضي، إلا أن المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام قد أجّل عرضه لعدم انتهاء عملية تقييمه حينها.

The Kerala Story is still going through our classification process. Once the film has received a BBFC age rating and content advice, it will be available to be screened in UK cinemas. 1/2 — BBFC (@BBFC) May 12, 2023

وصنف المجلس الفيلم للفئة العمرية (18 عامًا فما فوق)، وقدم موقع المجلس نصائح مفصلة عن محتوى الفيلم، وأفاد تحت بند “التمييز” أن الفيلم “يقدم نظرة جزئية وغير متوازنة للإسلام تركز على الشخصيات الإسلامية الراديكالية ويستبعد الأشكال الأكثر اعتدالًا السائدة من الديانة”.

ويضيف “هناك مشاهد منتظمة للتمييز على أساس الدين والجنس، هناك امرأة تبصق على والدها المحتضر لعدم اعتناقه نفس ديانتها”.

وكان الفيلم قد أثار الجدل سابقًا في الأوساط الهندية وفي ولاية كيرالا على وجه التحديد بعد الإعلان عنه مطلع شهر مايو، حيث دعا سياسيون ونواب في الولاية إلى حظر عرضه لما يعمل عليه من تأجيج العنف الطائفي والكراهية ضد الإسلام.

ويروي الفيلم قصة الشابة “فاطمة”، التي كانت تحلم بأن تصبح ممرضة، إلا أنها اختُطفت من منزلها وتم “غسل دماغها” من قبل جماعات إسلامية لتتحول إلى “إرهابية” وتقاتل في صفوف “تنظيم الدولة”، حتى تم القبض عليها وأسرها في أفغانستان.

ويطرح الفيلم مزاعم انضمام حوالي 32 ألف امرأة من ولاية كيرالا الهندية إلى صفوف تنظيم الدولة بعد أن تم “غسل أدمغتهنّ” ليعتنقن الإسلام ويحاربن مع التنظيم في دول مثل العراق وسوريا وأفغانستان، رغم عدم وجود تأكيدات من تقارير رسمية لصحة هذه البيانات.

وأبدت جهات ومنظمات إسلامية اعتراضها على العرض المرتقب للفيلم في دور السينما البريطانية، لما يبثه من رسائل كراهية ضد الإسلام، خاصةً بعد ما شهدته بعض المناطق البريطانية سابقًا من مناوشات طائفية عنيفة بين الهندوس والمسلمين.

The #UK has mastered divide & conquer. Anything that stifle race riots & race tension is welcome in #Britain. Imagine playing a #Nazi movie where the #Germans are the victims of the holocaust & the #Jews are the evil perpetrators! This film is similar to that. https://t.co/Vfu6K7mrN3 — Muslim Tweets ☪️ (@UstadDawah) May 17, 2023

ونشرت منظمة “اندماج وتطوير المسلمين” البريطانية المعروفة بـ”ميند”، بيانًا قالت فيه إن عرض الفيلم في دور السينما البريطانية “أمر مقلق ولا شك أنه سيؤجج التوترات المعادية للإسلام والانقسام”.

🚨 ACTION ALERT: Urgent Request to Cancel Screening of 'The Kerala Story'. Several cinemas across the UK are set to screen to anti-Muslim and Hindutva propagandist film. TAKE ACTION to cancel the Islamophobic film:https://t.co/E0ljl1tHlD pic.twitter.com/OA8nMGUPeA — MEND Community (@mendcommunity) May 17, 2023

وحثت المنظمة المتابعين على الضغط على دور السينما المختلفة لإلغاء عرضه من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى دور السينما أو رسائل عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي لإيصال مطالبهم.

وقالت مجموعة “آكتيف مسلمز” البريطانية المسلمة بمدينة ليستر إنها تواصلت مع المسؤولين في المدينة وحثتهم على النظر بشكل عاجل فيما يتعلق بعرض الفيلم في المدينة لما قد يكون له من تبعات تؤثر في صفو وسلام المدينة.

It has been brought to our attention that a screening of, “The Kerala Story” is being shown on several occasions daily this week in #Leicester. We have contacted the authorities & urged them to look into this matter urgently. pic.twitter.com/LvuUoA7O94 — Active Muslims Leicester (AML) (@AMLeicester_) May 17, 2023

وكتب الصحفي روشان صالح “المسلمون بحاجة إلى تقديم شكاوى إلى أي سلسلة سينمائية تعرض هذا الفيلم”.

Muslims need to make complaints to any cinema chain which shows this Hindutva film. https://t.co/HbP4hKFAyu — Roshan M Salih (@RmSalih) May 16, 2023