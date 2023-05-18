تركيا.. توقيف أشخاص أساءوا لمتضرري الزلزال بعد تصويتهم لأردوغان (فيديو)

بدأت الشرطة التركية حملة توقيف بحق المسيئين لمتضرري زلزال السادس من فبراير/شباط الماضي، وذلك بعد شن حملات ضدهم على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تصويتهم للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات.

وتعرض منكوبو الزلزال إلى الشتم والإهانة وترويج شائعات بعدما جاءت نتيجة الانتخابات مغايرة لتوقعات المعارضة التركية، إذ تصدّر أردوغان وحزبه النتائج في معظم المحافظات المتأثرة بالزلزال ما دفع وسائل إعلام وشخصيات معارضة إلى توبيخ المتضررين والإساءة إليهم.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لناخب تركي مقيم في ألمانيا، وهو يسيء للمواطنين الأتراك من سكان الولايات المتضررة من الزلزال المدمر، وذكرت وسائل إعلام تركية أن صاحب المقطع المسيء صدرت بحقه مذكرة توقيف رغم وجوده حاليًا خارج البلاد.

وأثارت إحدى الصحف المقربة من المعارضة جدلًا واسعًا بعدما تصدرت صفحاتها الأولى عبارات مسيئة لمنكوبي الزلزال الذين صوتوا لأردوغان، فكتبت أن نتيجة الانتخابات تعني أن سكان الولايات المتضررة قد أحبوا الحياة في الخيام.

وتطرقت الصحيفة ذاتها إلى أن الشباب لا يريدون “الوعود الجميلة” التي قدمها منافس أردوغان كمال كليجدار أوغلو، واتهمت المواطنين بالرضا عن الفساد والقناعة ببقاء اللاجئين في بلادهم.

"أحبوا الحياة في الخيام".. صحيفة مقربة من المعارضة تثير الجدل بعد إساءتها للناخبين بالولايات التي ضربها #الزلزال في #تركيا pic.twitter.com/sJekoMGUOy — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) May 16, 2023

أردوغان يعتزم زيارة مناطق الزلزال

وفي سياق متصل، قال أردوغان إنه يعتزم زيارة بعض مناطق الزلزال نهاية الأسبوع الجاري، وإن زعيم حزب الحركة القومية دولت باهجلي أبدى استعداده لمرافقته.

وانتقد الرئيس التركي توجيه البعض إساءات للمنكوبين على خلفية نتائج الانتخابات في تلك المناطق، مؤكدًا التزامه بالوعود كافة التي أطلقها خلال حملته الانتخابية.

وأعرب أردوغان -أثناء مشاركته في بث مشترك لقناتين تلفزيونيتين محليتين- عن شكره للمواطنين كافة الذين أبدوا الإرادة الوطنية في صناديق الاقتراع بنسبة مشاركة قياسية، وأكد امتنانه لكل مواطن أدلى بصوته بغض النظر عن الطرف الذي صوت له.

ولفت إلى أن البعض يقوم بالإساءة كثيرًا لمتضرري الزلزال في هذه الفترة (إثر تصدر تحالف الجمهور الذي يقوده حزب العدالة والتنمية نتائج الانتخابات في المناطق التي ضربها الزلزال)، وأكد أن الإساءة للمنكوبين من الزلزال (على خلفية نتائج الانتخابات) تصرف خاطئ وقبيح للغاية.

ولفت إلى أن بعض الأشخاص من أوساط المعارضة يتفوهون بعبارات من قبيل “لن نقدم لهم (المنكوبين) الدعم والمساعدة مرة أخرى”، وذلك لعدم حصولهم على نسبة الأصوات التي كانوا يتوقعونها في تلك المناطق.

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من الرئيس أردوغان مرشح تحالف الجمهور، وزعيم حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة، وسنان أوغان مرشح تحالف الأجداد.

والاثنين، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات رسميًا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.