انطلاق “مسيرة الأعلام” في القدس المحتلة بمشاركة آلاف الإسرائيليين (فيديو)

شارك آلاف الإسرائيليين، الخميس، في القدس المحتلة بـ”مسيرة الأعلام” القومية التي تنظم كل عام لإحياء ذكرى احتلال الشطر الشرقي من القدس عام 1967.

وتجري المسيرة هذه السنة في أجواء من التوتر الشديد نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والعدوان على غزة، ما أسفر عن استشهاد حوالي 200 فلسطيني منذ بداية العام.

وشارك إتمار بن غفير وزير الأمن القومي ويولي إدلشتاين رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي في المسيرة.

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، عن “يوم رائع للاحتفال بمعجزة عودتنا إلى عاصمتنا الأبدية”.

ولم تعترف الأمم المتحدة بضم إسرائيل للقدس الشرقية التي يطالب الفلسطينيون بأن تكون عاصمة دولتهم المستقبلية.





ويفترض أن تنتهي المسيرة التي تمرّ عبر البلدة القديمة في القدس الشرقية، عند حائط البراق الواقع أسفل باحة الأقصى.

وتمنع السلطات الإسرائيلية اليهود من الصلاة في الأقصى رغم سماحها لهم باقتحامه بشكل يومي، لكن ازداد عدد القوميين المتطرفين الذين توقفوا للصلاة في المكان خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يندّد به الفلسطينيون ويعدّونه “استفزازًا”، وغالبًا ما يثير توترًا.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت نشر 3200 من عناصرها لتأمين المسيرة التي تهتف عادة “الموت للعرب”.

واعتدت الشرطة على فلسطينيين في منطقة باب العامود ومحيط البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة قبل انطلاق المسيرة.