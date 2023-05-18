إدانات عربية وإسلامية لـ”مسيرة الأعلام” الإسرائيلية في القدس المحتلة

أدانت دول عربية ومنظمات “مسيرة الأعلام” الإسرائيلية في القدس المحتلة، والاعتداء على الفلسطينيين في المدينة.

واستنكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قيام مجموعات المستوطنين والمتطرفين منهم وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء “كنيست”، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال وتأدية طقوسهم العنصرية في باحاته.

واعتبرت في بيان لها، الخميس، ذلك “امتدادًا لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي”.

كما نددت المنظمة بـ”مسيرة الأعلام” التي تنظمها الجمعيات الاستيطانية داخل أحياء مدينة القدس المحتلة.

أعربت الأمانة العامة ل #منظمة_التعاون_الإسلامي عن إدانتها الشديدة لقيام مجموعات المستوطنين المتطرفين ووزراء في حكومة الإحتلال #الاسرائيلي وأعضاء كنيست، باقتحام وتدنيس باحات #المسجد_الأقصى المبارك بحماية قوات #الاحتلال الاسرائيلي وتأدية طقوسهم التلمودية العنصرية في باحاته، pic.twitter.com/ETuXznZLYY — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) May 18, 2023

الجامعة العربية

وأدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، سماح السلطات الإسرائيلية بتظاهرة استفزازية لليمين الإسرائيلي.

وأكد أن مثل هذه “الأفعال المتهورة، التي تجري تحت حماية الحكومة الإسرائيلية وبمشاركة من بعض رموزها، إنما تصب الزيت على النار، وتدفع بالأوضاع إلى حافة الانفجار في الأراضي المحتلة”.

البرلمان العربي

وحذّر البرلمان العربي من تداعيات “مسيرة الأعلام”، وعدّها استفزازًا لمشاعر المسلمين والفلسطينيين، وتصعيدًا خطيرًا للأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية.

وأدان البرلمان العربي، في بيان له، الخميس، السماح لأحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من “الكنيست” باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه المسيرات الاستفزازية، والممارسات العنصرية في مدينة القدس ومقدساتها.

مصر

أدانت مصر اقتحام عدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الإسرائيليين ومجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى، في إطار ما يسمى “مسيرة الأعلام”، وما صاحب ذلك من أعمال استفزازية وممارسات تهدف إلى التضييق على المصلين، واستثارة مشاعر عموم الشعب الفلسطيني.

وأكدت مصر، في بيان صدر عن وزارة الخارجية، الخميس، ما يمثله ذلك من تصعيد غير مسؤول يؤجج المشاعر، ويزيد من التوتر والاحتقان القائم في الأراضي المحتلة، مطالبة بضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفًا إسلاميًا خالصًا.

الرئاسة الفلسطينية

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس المحتلة، وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، إن “ما يسمى بمسيرة الأعلام الإسرائيلية هي استفزازات وأعمال تصعيد مرفوضة”.

وأكد أبو ردينة أن “هذه الأعمال لا تعطي شرعية لأحد، لأن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض والحق وهو من يمنح الشرعية في القدس، وليس إسرائيل أو أمريكا”.

الأردن

وأدان الأردن، الخميس، قيام وزير في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء بالكنيست (البرلمان) ومستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، محذرًا من تفاقم الأوضاع عقب السماح بتنفيذ “مسيرة الأعلام” في مدينة القدس المحتلة.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الأردنية سنان المجالي، الاقتحامات تحت حماية الشرطة الإسرائيلية بأنها “تصرفات استفزازية مرفوضة”.

دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين السماح لأحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية ولأعضاء من الكنيست وللمتطرفين باقتحام المسجد #الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وما رافق ذلك من تصرفات استفزازية مرفوضة، وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مُحذّرة من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة… pic.twitter.com/gFOHrLs9Sg — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) May 18, 2023

الإمارات

أدانت الإمارات “بشدة” اقتحام أعضاء في الحكومة الإسرائيلية والكنيست ومتطرفين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وقالت الخارجية في البيان الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية: “نؤكد على موقف الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه”.