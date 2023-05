عمران خان: الشرطة تحاصر منزلي وتستعد لاعتقالي (فيديو)

قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الأربعاء، إن الشرطة حاصرت منزله وإن اعتقاله أمر وشيك.

ونشر خان تغريدة في حسابه على تويتر قال إنها ربما تكون الأخيرة له قبل اعتقاله.

كما نشر مقطع فيديو قصيرًا قال إنه لقوات الشرطة خارج منزله،

ويظهر المقطع وجودًا كثيفًا لقوات الشرطة ومكافحة الشغب.

Reportedly scenes from outside my house while I was addressing the nation pic.twitter.com/a5vNgwMFLz

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 17, 2023