سوريا تعلن مشاركة بشار الأسد في القمة العربية بالسعودية

يشارك رئيس النظام السوري بشار الأسد، الجمعة، في القمة العربية التي ستنعقد في جدة، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2010، بعد جهود دبلوماسية أفضت إلى إعادة دمشق إلى محيطها العربي بعد عزلة استمرّت أكثر من 11 عامًا على خلفية النزاع المدمّر في سوريا.

وعُلّقت عضوية دمشق في جامعة الدول العربية ردًا على قمعها الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في العام 2011 إلى الشارع قبل أن تتحوّل إلى نزاع دام أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص.

وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي شارك، الأربعاء، في اجتماع تحضيري للقمة عقده وزراء خارجية الدول العربية في جدة، إن الأسد “سيأتي لحضور هذه القمة”.

وبالإضافة إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، من المتوقّع أن تتصدّر جدول أعمال القمة أزمتان رئيسيتان: النزاع المستمر منذ شهر في السودان بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمّد حمدان دقلو (حميدتي)، والنزاع المتواصل في اليمن منذ أكثر من 8 سنوات.

📹 | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين في #جدة pic.twitter.com/3H7w5oFvLc — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 17, 2023

وأكد وزراء الخارجية العرب في البيان الذي أصدروه في السابع من مايو/أيار، وأعلنوا بموجبه إعادة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة، “الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل” الأزمة السورية وانعكاساتها وضمنها أزمات اللجوء وتهريب المخدرات و”خطر الإرهاب”.

وقرّر المجتمعون تشكيل لجنة وزارية تعمل على مواصلة “الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية”.

وانطلق اجتماع تحضيري لمجلس وزراء الخارجية العرب، الأربعاء، في جدة غربي السعودية، للإعداد للقمة العربية على مستوى القادة المقرر انعقادها الجمعة في المملكة.

وتسلم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، رئاسة القمة العربية من نظيره الجزائري أحمد عطاف.