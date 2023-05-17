الشرطة التونسية توقف طالبين بسبب أغنية ساخرة

أوقفت الشرطة التونسية طالبين بعد نشرهما أغنية ساخرة تناولت سلوك الشرطة وقانون تجريم استهلاك المخدرات.

وألقت الشرطة القبض على ضياء نصير، 26 عامًا، ويوسف شلبي، 27 عامًا، الاثنين الماضي أثناء مغادرتهما مقهى في مدينة نابل، شمال شرق البلاد، حسب ما ذكرت محاميتهما إيمان السويسي اليوم الأربعاء.

رفض مطلب الإفراج عن الطالبين الموقوفين على خلفية 'أغنية ساخرة' #تونس

التفاصيل 👇https://t.co/8oq1s3fU8f — Radio Mosaïque FM (@RadioMosaiqueFM) May 17, 2023

وأضافت المحامية أن محكمة نابل الابتدائية أمرت بإيداع ضياء ويوسف في السجن بانتظار مثولهما أمام قاضي التحقيق الثلاثاء المقبل.

ووجهت إلى ضياء ويوسف تهمة “الإساءة إلى الغير عبر الشبكة الاتصالية”، و”نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي” في مقطع الفيديو للأغنية نشرت على موقع تيك توك.

واستنكر المكتب الجهوي لمنظمة “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” في محافظة نابل “الإجراءات التعسفية” بحق ضياء ويوسف.

وطالب “الاتحاد العام لطلبة تونس” بإطلاق سراح يوسف وضياء، اللذين يظهران في الفيديو وهما يرددان كلمات على ألحان أغنية خاصة بمسلسل كرتوني شهير، ويتحدثان عن الشرطة وتطبيق قوانين المخدرات في البلاد.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن ما يقرب من 30% من المحبوسين في تونس مسجونون وفقًا للفصل 52، الذي ينص على عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن بتهمة تعاطي المخدرات أو حيازتها.

وتقول منظمات المجتمع المدني والكثير من المنظمات غير الحكومية إن القانون مناهض للحريات، ويستخدم كمبرر للاعتقالات التي تعرض لها الشباب في تونس.