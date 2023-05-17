الرئاسة التركية ترد على شارلي إبدو الفرنسية: نجاح أردوغان أزعج فاقدي الشرف

انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، مجلة شارلي إبدو الفرنسية لنشرها صورة مسيئة للرئيس رجب طيب أردوغان عقب انتخابات 14 مايو/أيار الجاري.

وقال ألطون عبر حسابه في تويتر اليوم الأربعاء “أخاطب شارلي إبدو ومشتقاتها، مهما فعلتم فلا يمكنكم ردع رجب طيب أردوغان، ولا يمكنكم إبعادنا عن طريقنا”.

وأضاف أن “المنشور القبيح لشارلي إبدو في أحدث رسومها الكاريكاتورية غير الأخلاقية واللإنسانية الموجهة للرئيس أردوغان، يثبت للعالم مرة أخرى مدى الأسلوب المقزز للمجلة”.

وذكر أن “النجاح الكبير الذي حققه أردوغان في انتخابات 14 مايو أزعج فاقدي الشرف وحرمهم النوم وشتت مزاجهم السيئ وتسبب في تقيؤ ضغائنهم وكرههم”.

Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu. Anlaşılan o ki… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 17, 2023

بدوره، قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن الشعب التركي سيرد بأفضل طريقة على مجلة شارلي إبدو في 28 مايو الجاري.

وذكر قالن في تغريدة، أن “انزعاج شارلي إبدو وجنونها إلى هذا الحد يثبت أننا على الطريق الصحيح”.

Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre … doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek. 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 — İbrahim Kalın (@ikalin1) May 17, 2023

كان الرئيس أردوغان، قد تقدم في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بشكوى للنيابة العامة بأنقرة، ضد مسؤولي مجلة “شارلي إيبدو”، بسبب نشرها رسما كاريكاتيريا مسيئا له.

وقام محامي أردوغان، بتقديم الشكوى إلى النيابة العامة في أنقرة، ضد كل من رئيس التحرير، والرسام الكاريكاتوري لدى المجلة الفرنسية، بتهمة “الإساءة إلى رئيس الجمهورية.”

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من الرئيس أردوغان مرشح تحالف الجمهور، وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة، وسنان أوغان مرشح تحالف الأجداد).

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار الاثنين رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.