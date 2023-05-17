أرقام قياسية للمرأة التركية في الانتخابات البرلمانية

سجلت المرأة أعلى نسبة تمثيل لها في تاريخ الجمهورية في البرلمان التركي، عقب انتخابات 14 مايو/أيار الجاري.

وبحسب بيانات من النتائج غير النهائية لانتخابات الدورة البرلمانية الثامنة والعشرين، تمكنت 121 امرأة من أصل 600 نائب من دخول البرلمان التركي، بينما بلغ عدد النواب الرجال 479 عضوا.

وارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان التركي من 17.1% في الدورة السابعة والعشرين، إلى 20.1% في الدورة الثامنة والعشرين الحالية.

ومن بين 267 نائبا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، فازت 50 امرأة بعضوية البرلمان، لترتفع نسبة النائبات عن الحزب إلى 18.7% خلال الدورة الحالية، بعد أن سجلت 17.9% في الدورة السابقة.

كما فازت 30 امرأة بعضوية البرلمان التركي من أصل 61 نائبا عن اليسار الأخضر، بنسبة 49% من نواب الحزب، مسجلة أعلى نسبة مقارنة بالأحزاب الأخرى.

وبلغ عدد النساء عن الشعب الجمهوري 30 برلمانية من أصل 169 نائبا، بمعدل 17% من مجموع نواب الحزب، بينما كانت نسبتهن 12.2% في الدورة السابقة.

وتمكنت 4 نساء فقط من أصل 50 نائبا عن الحركة القومية من دخول البرلمان، بانخفاض في نسبة برلمانيات الحزب من 10% في الدورة التشريعية الماضية إلى 8% حاليا.

كما انتُخبت 6 نساء عن الجيّد بزعامة ميرال أكشنار، الذي حصد 44 مقعدا في البرلمان التركي، لترتفع نسبة برلمانيات الحزب إلى 13.7%، بعد بلوغها 6.9% في الدورة السابقة.

المهندسة زهراء نور أيدمير ، البالغة من العمر 25 عامًا والذي تم ترشيحها من أنقرة هي أصغر نائبة في البرلمان .. وتنتمي لحزب العدالة والتنمية. pic.twitter.com/LFtWORsh6w — Salah (@MrSalah05) May 16, 2023

31 ولاية بلا تمثيل للمرأة

وخلال الدورة الثامنة والعشرين للانتخابات البرلمانية التركية، لم تحظ المرأة بتمثيل في البرلمان في 31 ولاية.

والولايات التي لم تحظ بتمثيل للمرأة هي: أديامان، أقسراي، أماسيا، أرداهان، أرتفين، بايبورت، بيلجيك، بنغول، بولو، بوردور، جناق قلعة، تشوروم، ألازيغ، أرزينجان، غوموش هانة، إغدير، قره بوك، قرمان، قريق قلعة، قرقلر إيلي، قرشهير، كليس، كوتاهية، نيغدة، أوردو، ريزة، سينوب، طوقات، أوشاق، يوزغات، زنغولداق.

أصغر البرلمانيات

وخلال الدورة الحالية للبرلمان التركي، فازت النائبتان عن حزب العدالة والتنمية: زهراء نور أيدمير (25 عاما) عن العاصمة أنقرة، ورميسة قدق (27 عاما) عن مدينة إسطنبول التي فازت بعضوية البرلمان للمرة الثانية، وكانت أصغر نائبة في البرلمان في الدورة الماضية، لتصبحا أصغر نائبتين في البرلمان.

اصغر عضو برلماني في تركيا

٢٢ سنه رميساء كاداك

كليه تربيه قسم انجليزي

حرفيا الناس اللي بتثابر دي الواحد بيبقي فرحان ليهم جامد والله pic.twitter.com/40urAnaw5R — Ahmed Fawzy (@fawziezesta) July 9, 2018

وشهدت تركيا، الأحد الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية تنافس في الأولى منها كل من الرئيس رجب طيب أردوغان مرشح تحالف الجمهور، وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة، وسنان أوغان مرشح تحالف الأجداد.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينار، الاثنين، إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.​​​​​​​

وأوضحت الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في التصويت داخل تركيا بلغت 88.92%، و52.69% في الخارج.

ارتفاع مستمر

وسجلت مشاركة المرأة ارتفاعا متواليا في البرلمان التركي، إذ بلغت نسبة تمثيلها 9.1% عام 2007 وكان المجلس حينها يضم 550 نائبا، لترتفع عام 2011 إلى 14.3%، ثم 17.6% عام 2015 (دورة 7 يونيو/حزيران)، و14.7 % عام 2015 (دورة 1 نوفمبر/تشرين الثاني).

بينما بلغت نسبة تمثيل المرأة في الدورة البرلمانية السابعة والعشرين (يوليو/تموز 2018) 17.1%، التي بلغ عدد النواب فيها 600 عضو، لترتفع النسبة أخيرا إلى 20.1 % في الدورة الثامنة والعشرين الحالية.