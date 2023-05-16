نائب رئيس حزب السعادة التركي: لم نستفد من تحالفنا مع حزب الشعب على حسابه (فيديو)

نفى مصطفي كايا، نائب رئيس حزب السعادة للشؤون الخارجية، الفائز بعضوية البرلمان عن مدينة إسطنبول، أن يكون حزبه قد استفاد من التحالف مع حزب الشعب الجمهوري على حساب الأخير.

وقال كايا في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر إن التحالف مع حزب الشعب الجمهوري هو تحالف “رابح-رابح” لمصلحة الجانبين.

وأوضح كايا أن حزب السعادة حصل على 10 مقاعد في البرلمان المقبل.

وأضاف أن الحزب يركز الآن على العمل والاستعداد للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بين الرئيس رجب طيب أردوغان، مرشح تحالف الجمهور، ومرشح تحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، شريك حزب السعادة في تحالف الطاولة السداسية.

ويضم تحالف الطاولة السداسية أحزاب: الشعب الجمهوري بزعامة كليجدار أوغلو، والجيّد بزعامة ميرال أكشنار، والمستقبل بزعامة أحمد داود أوغلو، والديمقراطية والتقدم بزعامة علي باباجان، والسعادة بزعامة تمل قره ملا أوغلو، والديمقراطية بزعامة غولتكين أويصال.

وتأجل حسم الانتخابات الرئاسية في تركيا إلى الجولة الثانية المقررة يوم 28 مايو/أيار الجاري، بعد أن أعلنت الهيئة العليا للانتخابات حصول الرئيس رجب طيب أردوغان على 49.51% من الأصوات، مقابل 44.88% لكليجدار أوغلو.

وتشير نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي، إلى تقدّم تحالف الجمهور الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وأحزابًا أخرى بنسبة 49.37% بعد فرز 99% من أصوات الناخبين، في حين حصل تحالف الأمة المعارض بقيادة كليجدار أوغلو على 35.12% من الأصوات.