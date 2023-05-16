مسؤول بحزب العدالة والتنمية التركي: الإعلام الغربي زعم أن المعارضة ستفوز في الانتخابات من الجولة الأولى (فيديو)

ندد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية بولاية إسطنبول، فخر شاهين، بالدور الذي مارسه الإعلام الغربي في الانتخابات التركية.

وقال شاهين في لقاء مع الجزيرة مباشر، إن استطلاعات الرأي التي روّج لها الإعلام الغربي قبل ساعات من الجولة الأولى، أكدت أن المعارضة في طريقها للحصول على أكثر من 60% من أصوات الناخبين، وأنها ستفوز في الانتخابات من الجولة الأولى، وهو عكس ما حدث.

وجاء ذلك بعد ساعات من ظهور نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا. وحصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 49.51% من أصوات الناخبين، في حين حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو مرشح المعارضة على 44.88%.

وأعرب شاهين عن سعادته بنسبة المشاركة المرتفعة في الانتخابات، التي عبرت “عن مدى الثقة في النظام الديمقراطي، ووعي المواطن بأهمية صوته”.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات داخل البلاد 88.92%، بينما بلغت 52.69% خارجها.