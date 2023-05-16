قيادي بحزب الشعب الجمهوري المعارض للجزيرة مباشر: أردوغان الخاسر الرئيسي في الانتخابات (فيديو)

قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في ولاية هاطاي، البرلماني السابق سيركان طوبال، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الخاسر الأبرز في الانتخابات الأخيرة.

وأضاف طوبال، في لقاء مع الجزيرة مباشر، أن أردوغان لم يتمكن من الحصول على أكثر من نصف أصوات الناخبين، متوقعًا فوز مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، الاثنين، إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار الجاري بين أردوغان وكليجدار أوغلو.

وقال ينار خلال مؤتمر صحفي عصر اليوم، إن أردوغان حصل على 49.51% من الأصوات، في حين حصل كليجدار أوغلو على 44.88% بحسب النتائج غير النهائية.

ورأى طوبال أن فشل أردوغان في الحصول على نسبة تتخطى 50% من أصوات الناخبين يعني أن “الشعب قال له كفى”.

يُذكر أن أردوغان فاز بجميع الانتخابات التي خاضها في تركيا منذ أصبح رئيسًا للوزراء للمرة الأولى قبل نحو 20 عامًا.

وتُعَد هذه من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدى 100 عام.