دعوات إلى شد الرحال.. عشرات الإسرائيليين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا استفزازية عند باب الرحمة (فيديو)

اقتحم عشرات من المستوطنين الإسرائيليين اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال التي انتشرت هناك منذ الصباح.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال التي نشرت منذ الصباح، وحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

تغطية صحفية: "مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال". pic.twitter.com/XFZAWpd8wm — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 16, 2023

وأشارت دائرة الأوقاف إلى أن المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى، نفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدَّوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى.

يأتي ذلك في وقت واصلت فيه شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للأقصى ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، إضافة إلى إبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

🔴 متابعة صفا| دعوات لإفشال "مسيرة الأعلام".. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصىhttps://t.co/NigTLNczTF pic.twitter.com/ayV2JOOnhH — وكالة صفا (@SafaPs) May 16, 2023

دعوات إلى المرابطة

في سياق آخر، كُثفت الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة شدّ الرحال وتعزيز الوجود والرباط في المسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم، لإفشال “مسيرة الأعلام” الاستيطانية، المزمع تنظيمها بعد غد الخميس.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا يومي الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا.