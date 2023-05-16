حاخام يهودي يشرح لشرطي كندي أسباب مشاركته في مظاهرة تضامنية مع فلسطين (فيديو)

نشرت حركة “مونتريال فور بالستاين” على منصاتها بمواقع التواصل مقطعًا مصورًا لافتًا لحاخام يهودي، يوضح لشرطي كندي أسباب مشاركة بعض اليهود للفلسطينيين في إحياء الذكرى الـ75 للنكبة في مدينة مونتريال.

وأظهر المشهد اقتراب أحد أفراد الشرطة الموجودين لحفظ النظام من حاخام يهودي، ليستفسر عن أسباب مشاركته في مسيرة تضامنية مع فلسطين.

وبحسب الحركة الكندية، فقد وجّه الشرطي إلى الحاخام فيلدمان من حركة “ناطوري كارتا” اليهودية المناهضة للصهيونية وللاحتلال الإسرائيلي سؤالًا بقوله “نراكم تقفون دائمًا مع الفلسطينيين، نريد فقط أن نعرف ما موقفكم؟ ما الرسالة التي تحاولون إيصالها؟”.

أجاب فيلدمان عن تساؤله بالقول “باختصار، نحن ضد احتلال فلسطين. نحن نتظاهر هنا إلى جانب أشخاص مؤيدين للفلسطينيين لنُظهر دعمنا لقضية فلسطين، لأننا نؤمن بشدة أن ما يُرتكَب في فلسطين خاطئ”.

وأضاف الحاخام “وكيهود، فإننا نؤكد أنه من المحرج لنا أن يُقترَف كل هذا باسمنا، أنا أعارض أن يُرتكَب هذا باسمي وباسم ديانتي، ووفقًا للديانة اليهودية فإن كل ما يُرتكَب يُعَد انتهاكًا لها”.

وختم الحاخام إجابته بشكر أفراد الشرطة على تعاونهم في حفظ حق المتظاهرين بالتعبير عن رأيهم ودعم القضية الفلسطينية. وبدوره، ردّ الشرطي بقوله “شكرًا سيدي، هذا تفسير جيد، وقد ساعدني على فهم الوضع، احتجاج لطيف، استمتعوا بيومكم”.

وخرج عشرات من المواطنين الكنديين والناشطين المناصرين للقضية الفلسطينية، يوم الأحد الماضي، في مسيرة تضامنية جابت شوارع مدينة مونتريال إحياءً للذكرى الـ75 للنكبة، وحمل خلالها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وأذاعوا أغاني شعبية فلسطينية، وهتفوا دعمًا لحرية الشعب الفلسطيني وحقوقه.

و”مونتريال فور بالستاين” هي إحدى الحركات المنظِّمة للمسيرة التضامنية التي شهدتها شوارع المدينة، يوم الأحد، لإحياء ذكرى النكبة التي توافق 15 مايو/أيار.

ويُطلق مصطلح “النكبة” على عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم عام 1948 على أيدي “عصابات صهيونية مسلحة”، وهو العام الذي شهد تأسيس ما أصبح يُعرف بـ”دولة إسرائيل”.