انتخابات تركيا.. أعلى نسبة تمثيل للنائبات بالبرلمان في تاريخ البلاد

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الانتخابات البرلمانية التي جرت أخيرًا، أسفرت عن وصول أكبر عدد من النساء إلى البرلمان.

وقالت إن نسبة تمثيل النساء في البرلمان ارتفعت من 17% إلى 20%.

وأضافت أنه تم انتخاب 121 نائبة في البرلمان المكون من 600 نائب، مقارنة بـ104 نائبات في البرلمان السابق الذي انتُخب عام 2018.

وأوضحت أن عدد النائبات عن حزب العدالة والتنمية كان الأكبر بواقع 50 نائبة.

وأُجريت انتخابات برلمانية ورئاسية في تركيا، الأحد الماضي.

ولم تُحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، ومن المقرر إجراء جولة إعادة يوم 28 مايو/أيار بين مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة وتحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو.

ويضم تحالف الطاولة السداسية المعارض أحزاب: الشعب الجمهوري بزعامة كليجدار أوغلو، والجيّد بزعامة ميرال أكشنار، والمستقبل بزعامة أحمد داود أوغلو، والديمقراطية والتقدم بزعامة علي باباجان، والسعادة بزعامة تمل قره ملا أوغلو، والديمقراطية بزعامة غولتكين أويصال.