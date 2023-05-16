السودان.. قتيل برصاصة طائشة في الخرطوم جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع

قُتل مواطن سوداني في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، مع تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، واقتادت مجموعة من قوات الدعم السريع قياديًّا في حزب المؤتمر الوطني (حزب البشير) إلى جهة غير معلومة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن أحد السكان، قُتل برصاصة طائشة في منطقة العُشرة بجنوب الخرطوم جراء الاشتباكات التي تجددت صباح اليوم الثلاثاء بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة.

اختطاف قيادي في حزب البشير

واعتقلت مجموعة مسلحة تابعة لقوات الدعم السريع القيادي في حزب المؤتمر الوطني أنس عمر ظهر اليوم الثلاثاء من منزله بالخرطوم، بحسب ما ذكر ابنه.

وقال محمد نجل القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول أنس عمر للجزيرة مباشر، إن مجموعة مسلحة تابعة لقوات الدعم السريع اعتقلت والده ظهر اليوم من منزلهم بالخرطوم.

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة

وتواصلت، اليوم الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة وقصف مدفعي في العاصمة الخرطوم، مع دخول المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها الثاني.

ونقلت الأناضول عن شهود عيان قولهم، إن أحياء الصحافة والامتداد والعشرة وجبرة بجنوب الخرطوم، وأركويت والطائف والمعمورة بشرقها، شهدت قصفا مدفعيا مكثفا، منذ الصباح الباكر.

وقال الشهود إن دوي المدافع القويّ أثار الذعر والهلع بين المواطنين خشية سقوط القذائف على البيوت، في وقت تجري مواجهات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وجرت المواجهات خاصة في منطقة “الكدرو” القريبة من جسر الحلفايا الرابط بين مدينتي بحري شرق الخرطوم وأم درمان غربها، ويأتي ذلك مع تحليق مكثف للطيران الحربي.

وتدخل اشتباكات السودان شهرها الثاني مع معاناة إنسانية يفاقمها نقص الوقود والخبز والكهرباء وشحّ المياه، واستمرار النزوح من مناطق القتال.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت نقابة أطباء السودان مقتل 822 مدنيا منذ بدء الاشتباكات، ونزوح أكثر من 936 ألفا. وكانت إحصائية أممية قد قالت في 12 مايو/ أيار الحالي، إن نحو200 ألف سوداني عبروا الحدود إلى الدول المجاورة هربًا من القتال.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان، تشهد عدة ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو يتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها والتسبب في الأزمات الناجمة عنها.