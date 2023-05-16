السودان.. الجيش يسيطر على محطة اتصالات الدعم السريع والأخيرة تستولي على مواقع له (فيديو)

أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، إحكام السيطرة على “محطة الاتصالات الإلكترونية المركزية الخاصة بالمتمردين”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وقال الجيش في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك “بعملية نوعية: مفرزة من الاستخبارات والقوات الخاصة تضبط وتسيطر على محطة الاتصالات الإلكترونية المركزية الخاصة بالمتمردين”.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان، تشهد عدة ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” يتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها والتسبب في الأزمات الناجمة عنها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مواقع تابعة للقوات المسلحة السودانية في الخرطوم، في الوقت الذي اتهمتها فيه القوات المسلحة بانتهاك حقوق الانسان.

وأفاد بيان للدعم السريع عبر صفحتها على فيسبوك، بمحاولة الجيش مهاجمة قواتها في منطقة الخرطوم، وتصديها له وتكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري.





وتابع البيان أن قوات الدعم السريع تمكنت من “الاستيلاء على معسكر الدفاع الجوي وفرع الرياضة العسكري وجميع المواقع العسكرية في منطقة شارع (61) بالخرطوم”، مشيرًا إلى أسر عدد كبير قوات “الانقلابيين وفلول النظام البائد”، في إشارة إلى الجيش.

من جانبها، قالت القوات المسلحة السودانية عبر فيسبوك “تستمر مليشيات الدعم السريع المُتمرِّدة في انْتِهاك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي والقوانين والأعراف والأخلاق السُّودانية”.

وذكر البيان أن قوات الدعم السريع اتخذت “المرافق الصحية والخدمية ثكنات عسكرية بالعاصمة القومية الخرطوم”. وأشار إلى أنه “إزاء ذلك دفعت وزارة الخارجية بمذكرة رسمية إلى منظمة الصحة العالمية عبر بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف”.

وأوضح البيان أن عدد المرافق الصحية التي تعدّت عليها المليشيات (في إشارة إلى قوات الدعم السريع) مُتخذةً منها ثكنات عسكرية وأخرجت منها المرضى والحوامل مع الاعتداء على الكوادر الطبية، بلغ 22 مرفقًا.