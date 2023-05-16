“حان الوقت لتتويج النجاح”.. أردوغان: الشعب ينتظر مزيدا من العمل وأشكره على دعمنا وتحدي الدبابات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 28 مايو/أيار الجاري، ستكون بمثابة بشرى لرؤية “قرن تركيا”.

وأوضح عبر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء، أن تحالف الجمهور (بقيادة حزب العدالة والتنمية) خرج من الامتحان الأول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ناصع البياض، مضيفًا “سنقيّم الأيام القادمة بشكل أفضل ومثمر أكثر”.

و”قرن تركيا” رؤية أعلنها أردوغان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتضمن برامج الجمهورية وأهدافها في المئوية الجديدة.

وأضاف “كافحنا من دون الرضوخ للاستفزازات والضغوط، ودون استسلام في مواجهة الصعوبات، وأتقدم بالشكر لكل من أسهم في هذا العمل الشاق وبذل جهودًا وتضحيات، وأشكر الله ألف مرة لأنه منحني رفقاء مثلكم”.

وذكر الرئيس التركي أن الوقت حان لتتويج النجاح الذي تحقق في انتخابات 14 مايو، بفوز أكبر.

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, Ülkemizin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 16, 2023

ولفت إلى أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستُعقد بعد يوم واحد من الذكرى السنوية الـ63 لانقلاب 27 مايو.

وأردف أردوغان “تحالف الجمهور وضع الإرادة الوطنية وحب خدمة الوطن والشعب في قلب سياسته، لا يسعنا إلا أن نعبّر عن شكرنا لشعبنا الذي دعمنا وتحدى الدبابات من أجل هذه القضية، إلا من خلال العمل بجدية أكبر وبذل المزيد من الجهود”.

وأشار إلى أن الشعب ينتظر من تحالف الجمهور مزيدًا من العمل والإجراءات التي من شأنها تحقيق آماله وتطلعاته. وتابع أردوغان “المتضررون من الزلزال ينتظرون منّا مداواة جراحهم في أقرب وقت ممكن”.





وشهدت تركيا يوم الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف “أتا” (الأجداد) سنان أوغان.

وأمس الاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسميًّا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% الأصوات.

محسومة لأردوغان

بدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن حسم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لمصلحة الرئيس أردوغان سيكون سهلًا.

وأوضح قالن في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة أن فارق الأصوات بين أردوغان ومنافسه كليجدار أوغلو كبير جدًّا، وأنه من الصعب على المعارضة تقليص الفارق الذي وصل إلى 2.5 مليون صوت.

وأضاف “في حين أننا نحافظ على أصواتنا، نعتقد أن رئيسنا (أردوغان) سيضيف على الأرجح أصواتًا جديدة إلى خانته في الجولة الثانية”. ولفت إلى أن الشعب التركي صوّت لمصلحة أردوغان بنسبة 49.5%، رغبة منه في الحفاظ على الاستقرار الحاصل في البلاد.

التصويت في الخارج

في السياق، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية أن التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية سيجري بين 20 و24 مايو، للناخبين الأتراك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيرلندا وبريطانيا.

وأوضح رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أن الهيئة تواصل العمل من أجل إجراء الجولة الثانية، وأن الاتصالات اللازمة أُجريت مع وزارة الخارجية والخطوط الجوية التركية من أجل التصويت في الخارج.