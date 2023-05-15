واشنطن تعلق على الانتخابات التركية (فيديو)

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع إلى العمل مع الفائز في الانتخابات التركية أيًّا يكن.

بدوره، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن بلاده تتطلع إلى تعميق شراكتها مع تركيا، مضيفًا أن واشنطن ستعمل مع الحكومة التي يختارها الشعب التركي.

وأضاف المتحدث أن واشنطن تتابع العملية الانتخابية في تركيا، مشيرًا إلى أن لدى الأخيرة تقاليد ديمقراطية.

وفي ما يتعلق بعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أعرب باتيل عن ثقته في أن الحكومة التركية المقبلة ستعمل تماشيًا مع التزاماتها تجاه الناتو.





وتأجل حسم الانتخابات الرئاسية في تركيا إلى الجولة الثانية المقررة يوم 28 مايو/أيار الجاري، بعد أن أعلنت الهيئة العليا للانتخابات حصول الرئيس رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) على 49.51% من الأصوات، مقابل 44.88% لمرشح تحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو، وذلك بعد فرز 100% من الأصوات في الداخل.

وتشير نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت مع الاقتراع الرئاسي، إلى تقدّم تحالف الجمهور الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وأحزابًا أخرى بنسبة 49.37% بعد فرز 99% من أصوات الناخبين، في حين حصل تحالف الشعب المعارض بقيادة كليجدار أوغلو على 35.12% من الأصوات.