في خطابه الأول قرب انتهاء الفرز.. أردوغان: أحقق تقدما كبيرا وتحالف الجمهور فاز بالأغلبية البرلمانية (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا أتمت عرسا ديمقراطيا جديدا في انتخابات 14 مايو/أيار الجاري.

وأضاف أردوغان في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره المحتشدين أمام مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة “نحن متقدمون بفارق كبير في الانتخابات رغم أن النتائج ليست نهائية بعد”.

وأوضح أن النتائج الحالية تُظهر تقدمه على منافسه كمال كليجدار أوغلو في انتخابات الرئاسة التي أجريت، الأحد، لكنه أحجم عن إعلان فوزه على نحو مباشر.

وفي أول ظهور بعد إغلاق مراكز التصويت، قال أردوغان إن فرز الأصوات في الخارج مستمر، مضيفا أنه يتقدم بما يصل إلى 2.6 مليون صوت على منافسه.

وأشار إلى تفوق تحالف الجمهور في الانتخابات البرلمانية، قائلا: تحالف الجمهور (يضم 4 أحزاب يقودها حزب العدالة والتنمية) يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان وفق نتائج الانتخابات”.

أردوغان أمام أنصاره: أتفوق على منافسي بـ 2.6 مليون صوت وهذه النسبة ستزيد إذا ذهبنا إلى الجولة الثانية pic.twitter.com/WzQ1COJxgg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 14, 2023

وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأنه سينهي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بالحصول على أكثر من 50% من الأصوات، مستطردا بالقول “لكن في حال قرر شعبنا تأجيل حسم الانتخابات إلى الجولة الثانية سنرحب بذلك”.

وتابع “بغض النظر عن الأرقام فإن الفائز في هذه الانتخابات هو بلدنا وشعبنا، وقد عشنا انتخابات لا مثيل لها في العالم من حيث نسبة المشاركة التي تعد واحدة من الأعلى في تاريخ بلادنا”.

وأشار أردوغان “خلال تاريخنا السياسي احترمنا الإرادة الوطنية، ونحترم هذه الإرادة في الانتخابات الحالية والاستحقاقات القادمة”.