فرز 99% من الأصوات.. تركيا تتجه نحو جولة إعادة لانتخابات الرئاسة لأول مرة في تاريخها

تقترب عملية فرز الأصوات في الانتخابات التركية التي جرت أمس الأحد 14 مايو/ أيار، من نهايتها مع فرز أكثر من 99% من الأصوات.

وأظهرت النتائج الأولية حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 49.42% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، في حين حصل منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو على 44.95%، وحصل المرشح سنان أوغان على 5.20%.

وللفوز بانتخابات الرئاسة، يجب أن يحصل أحد المرشحين الرئيسيين على أكثر من 50% من الأصوات، وإلا فستكون تركيا أمام جولة ثانية بعد أسبوعين في 28 مايو الجاري وحينها ستكون سابقة في تاريخ الجمهورية الحديثة.

وبدت تركيا، الاثنين، تستعد لأول جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بعد منافسة انتخابية حامية شهدت تقدم أردوغان على منافسه العلماني كمال كليجدار أوغلو من دون أن ينجح في تأمين ما يكفي من الأصوات لتأكيد فوزه في الجولة الأولى.

وبدا أردوغان منتصرًا عندما ظهر أمام حشد كبير من مؤيديه بُعيد منتصف الليل ليعلن بنفسه جاهزيته لخوض جولة انتخابات رئاسية ثانية. في المقابل، سادت أجواء انهزامية في مقر حزب المعارضة، حيث كان كليجدار أوغلو يتوقع الفوز، ولوح أنصاره برايات مؤسس تركيا الحديثة أتاتورك وقرعوا الطبول.

وحقق أردوغان نتائج أفضل من توقعات استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، وبدا واثقًا في كلمة ألقاها لأنصاره في خطاب الشرفة من أنقرة ليلة الاثنين.

أردوغان أمام أنصاره: أتفوق على منافسي بـ 2.6 مليون صوت وهذه النسبة ستزيد إذا ذهبنا إلى الجولة الثانية pic.twitter.com/WzQ1COJxgg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 14, 2023

وقال “نتقدم بالفعل على أقرب منافسينا بما يصل إلى 2.6 مليون صوت، نتوقع زيادة هذا الرقم مع إعلان النتائج الرسمية”. وزاد وسط هتافات صاخبة “أنا أؤمن من أعماق قلبي بأننا سنواصل خدمة شعبنا في السنوات الخمس المقبلة”.

وتجمع الآلاف من أنصار أردوغان خارج مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم وأنشدوا أغاني الحزب مستخدمين مكبرات الصوت ولوحوا بالأعلام ورقص بعضهم في الشوارع.

أما كليجدار أوغلو الذي قال إنه سيفوز على أردوغان إذا أجريت جولة إعادة، فقد حث أنصاره على التحلي بالصبر واتهم حزب أردوغان بالتدخل في عد الأصوات وإعلان النتائج.

أردوغان يتقدم

أعلن أردوغان أن حزبه الحاكم فاز بغالبية واضحة في البرلمان، وحقق تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية القومي وآخرين أداء أفضل بكثير من المتوقع، وهو يتجه صوب تحقيق أغلبية برلمانية.

وتوقعت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات سباقًا انتخابيًّا متقارب النتائج، لكن مع تقدم طفيف لكليجدار أوغلو الذي يرأس تحالفًا من ستة أحزاب. وتوقع استطلاعان للرأي يوم الجمعة أن يحصل مرشح المعارضة على أكثر من 50% من الأصوات.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان أمام أنصاره بمقر حزب العدالة والتنمية بـ #أنقرة:

نتائج الانتخابات لم تحسم بعد وسوف نحترم نتائجها#الانتخابات_التركية2023 #تركيا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/NA62gtoYDX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 15, 2023

أوغان “صانع الملوك”

وحصل المرشح القومي الثالث في انتخابات الرئاسة، سنان أوغان على 5.3% من الأصوات، وقال محللون إنه يستطيع أداء دور “صانع الملوك” في جولة الإعادة للمرشح الذي سيقرر أن يدعمه.

وقال أوغان الأحد “لن نقول ما إذا كنا سندعم هذا المرشح أو ذاك”، مضيفًا “سنجري مشاورات مع ممثليهم ثم نقرر”.

ونجح أردوغان في تحويل تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى طرف فاعل على الصعيد العالمي وأقام مشروعات عملاقة بها لمواكبة العصر مثل الجسور والمستشفيات والمطارات الجديدة وأسس صناعات عسكرية تطلبها دول أجنبية.

كمال #كليجدار أوغلو: أردوغان لم يصل إلى نسبة الأصوات التي كان يرغب في الحصول عليها pic.twitter.com/QUQJtK1xkW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 15, 2023

إقبال قياسي

وكان معسكر كليجدار أوغلو قد اعترض في البداية على نتائج فرز الأصوات وذكر أنه في الصدارة.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحفيين إن “إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50%”.

ويتوقع أن تصل نسبة المشاركة إلى 90% في الانتخابات.