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شهيد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عسكر شرقي نابلس (فيديو)

15/5/2023-|آخر تحديث: 15/5/202311:54 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر، فجر اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب صالح محمد صالح صبرة (22 عامًا) بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر، وإصابة آخر بالرصاص الحي في الأطراف العلوية.

وشُيّع الشهيد صبرة في جنازة عسكرية من أمام مستشفى رفيديا في نابلس، تزامنًا مع إحياء الفلسطينيين الذكرى الـ75 للنكبة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس قوله، إن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في نابلس أحمد جبريل، إن أحد المصابين استشهد في وقت لاحق متأثرًا بإصابته الحرجة في الصدر، فيما أصيبت امرأة بشظايا زجاج داخل منزلها في الوجه اليد.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة.

وباستشهاد الشاب في مخيم عسكر، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 152 شهيدًا، بينهم 33 خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

مواجهات شمال الخليل

من ناحية أخرى، أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، مما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق.

ومساء السبت، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل حيّز التنفيذ، في وساطة أجرتها كل من مصر وقطر والأمم المتحدة.

وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية، شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال و3 نساء.

وفي المقابل، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة رشقات صاروخية صوب مدن وبلدات إسرائيلية من بينها تل أبيب والقدس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية