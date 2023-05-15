شهيد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عسكر شرقي نابلس (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر، فجر اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب صالح محمد صالح صبرة (22 عامًا) بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر، وإصابة آخر بالرصاص الحي في الأطراف العلوية.

تغطية صحفية:

الشاب صالح صبرة الذي ارتقى بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر، خلال عدوان الاحتلال على نابلس صباح اليوم. pic.twitter.com/qXMysgksc3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 15, 2023

وشُيّع الشهيد صبرة في جنازة عسكرية من أمام مستشفى رفيديا في نابلس، تزامنًا مع إحياء الفلسطينيين الذكرى الـ75 للنكبة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس قوله، إن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في نابلس أحمد جبريل، إن أحد المصابين استشهد في وقت لاحق متأثرًا بإصابته الحرجة في الصدر، فيما أصيبت امرأة بشظايا زجاج داخل منزلها في الوجه اليد.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة.





وباستشهاد الشاب في مخيم عسكر، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 152 شهيدًا، بينهم 33 خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تفشل باعتقال نجل الأسير مهراج شحادة بعد اقتحام منزله في مخيم طولكرم، صباح اليوم". pic.twitter.com/DrGzlRtSuc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 15, 2023

مواجهات شمال الخليل

من ناحية أخرى، أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، مما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق.

تغطية صحفية: "لحظة تسلل قوات الاحتلال الخاصة عبر شاحنة إلى مخيم طولكرم، صباح اليوم". pic.twitter.com/K0bqVLWrAm — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 15, 2023

ومساء السبت، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل حيّز التنفيذ، في وساطة أجرتها كل من مصر وقطر والأمم المتحدة.

وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية، شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال و3 نساء.

وفي المقابل، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة رشقات صاروخية صوب مدن وبلدات إسرائيلية من بينها تل أبيب والقدس.