جولة إعادة لرئاسة تركيا.. أردوغان واثق من تحقيق “نجاح تاريخي” وكليجدار أوغلو يعلن “مواصلة الكفاح” (فيديو)

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن احترامه للإرادة الوطنية التي تجلت في صناديق الاقتراع.

وقال أردوغان في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي “سنخرج منتصرين من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 28 مايو (أيار) بزيادة نسبة الأصوات التي حصلنا عليها في 14 مايو، ونأمل أن نحقق نجاحًا تاريخيًّا”.

وأوضح أردوغان أن حسم الانتخابات الرئاسية تأجل إلى الجولة الثانية بفارق أقل من 0.5%.

Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimleri, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle demokrasimize yakışır bir şölen havası içinde gerçekleşmiştir.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2023

وأضاف “انتخابات 14 مايو تُعَد واحدة من أكثر الانتخابات التي حظيت بإقبال شعبي كبير في تاريخنا، وقد جرت في أجواء عرس يليق بديمقراطيتنا، وذلك بفضل حكمة شعبنا وفراسته”.

وتابع “شعبنا دافع عن إرادته الحرة رغم محاولة هندسة السياسة في بلدنا من قِبل جبال قنديل (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة جماعة إرهابية) وولاية بنسلفانيا الأمريكية (في إشارة إلى زعيم جماعة فتح الله غولن التي تصنفها أنقرة إرهابية) ومنصات التواصل الاجتماعي وأغلفة المجلات الأجنبية”.

وأردف أردوغان “بغض النظر عن نتيجتها، فإن الفائز في انتخابات 14 مايو هو الديمقراطية التركية والشعب التركي برمته”.

وأشار إلى أن الشعب التركي أظهر توجهًا كبيرًا لشخصه بـ49.51% ولتحالف الجمهور أيضًا في البرلمان.

وأوضح “مع النضج الذي ظهر يوم أمس، أكدت تركيا أنها واحدة من الدول ذات الثقافة الديمقراطية الأكثر تقدمًا في العالم”.

أنا هنا وأنتم هنا

وبعد الإعلان عن نتائج الجولة الأولى، قال كمال كليجدار أوغلو في مقطع فيديو بُث عبر مواقع التواصل الاجتماعي “أنا هنا.. أنا هنا.. وأنتم هنا.. والله والله سأكافح حتى النهاية.. أنا هنا”.

وفي وقت مبكر من فجر الاثنين، أكد كليجدار أوغلو أنه سيقبل قرار الشعب بإجراء جولة إعادة، مضيفًا أن الرئيس أردوغان لم يحقق النتائج التي كان يرغبها في الانتخابات، أمس الأحد.

وذكر كليجدار أوغلو في تصريحات، جنبًا إلى جنب مع زعماء أحزاب أخرى في تحالفه، أنه سيفوز على أردوغان في جولة الإعادة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسميًّا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري، بعد فرز 100% من صناديق الاقتراع داخل البلاد.

وكشف ينار عن نسبة الأصوات التي حصل عليها مرشحو الانتخابات الرئاسية، حيث حصل أردوغان على 49.51% من أصوات الناخبين، بينما نال كمال كليجدار أوغلو 44.88%، وحصل سنان أوغان على 5.17%، ومحرم إنجه (انسحب من السباق) على 0.44%.