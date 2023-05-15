انتخابات تركيا.. جولة إعادة بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، اليوم الاثنين، إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو.

وقال ينار خلال مؤتمر صحفي عصر اليوم، إن أردوغان حصل على 49.51% من الأصوات في حين حصل كليجدار أوغلو على 44.88% بحسب النتائج غير النهائية.

وأكد أن إعلان النتائج غير الرسمية جاء عقب الانتهاء من فرز جميع الصناديق واحتساب أصوات الاقتراع في الخارج حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات داخل البلاد 88.92%، فيما بلغت 52.69% خارجها.

وقال إنه يمكن البدء في الحملة الانتخابية للجولة الثانية بين أردوغان وكليجدار أوغلو بحسب النتائج الحالية. وسيبدأ تصويت الناخبين الأتراك في الخارج في 19 مايو.

🔴 عاجل | رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا: 🟥 أردوغان حصل على 49.51% من الأصوات و #كليجدار_أوغلو على 44.88%. 🟥جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة بين أردوغان وكليجدار ستجرى 28 مايو الجاري. 🟥 اعتبارا من اليوم بدأت الدعاية الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.… pic.twitter.com/3WUwj8f9BH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 15, 2023

أوغان.. مَن سيدعم؟

أما سنان أوغان المرشح الرئاسي عن تحالف “الأجداد” الذي حصل على نسبة تصويت تتخطى الـ5%، فقد أعرب عن إمكانية دعمه لكليجدار أوغلو في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، بشرط عدم تقديم أي تنازلات للطرف الكردي.

وأكد في تصريحات صحفية أن محاربة الإرهاب وإعادة اللاجئين هي أهم نقاطه للتفاوض لدعم أردوغان أو كليجدار أوغلو، موضحًا أن تحالف المعارضة لم يكن قادرًا على إقناع الناخبين بإمكانية حل مشكلات البلاد.

🇹🇷 للمرة الأولى في تاريخها .. 🟥 تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية بعد منافسة حامية شهدت تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على نظيره كمال كليجدار أوغلو 🟥 إلا أن أردوغان أخفق بفارق طفيف عن تحقيق النسبة المطلوبة (50% +1) للحسم بالجولة الأولى. 🟥 ومن المقرر أن تُجرى جولة… pic.twitter.com/3RjtmUAA0T — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 15, 2023

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، وحقق “تحالف الجمهور” بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية في البرلمان، وللفوز بانتخابات الرئاسة، يجب أن يحصل أحد المرشحين الرئيسيين على أكثر من 50% من الأصوات. وبحسب النتائج فإن تركيا أمام جولة ثانية بعد أسبوعين في 28 مايو/ أيار الجاري وحينها ستكون سابقة في تاريخ الجمهورية الحديثة.

وتعد هذه من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدى 100 عام. وانتهت عملية التصويت في الانتخابات أمس عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (الثالثة عصرًا بتوقيت غرينتش)، لتبدأ عملية فرز الأصوات.

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم منذ الثامنة صباح الأحد، عبر 191 ألفًا و884 صندوق اقتراع في 973 قضاءً بعموم البلاد. كما أدلى 3 ملايين و416 ألفًا و98 ناخبًا من المغتربين الأتراك بأصواتهم في الممثليات الخارجية لدى 73 دولة، وانتهى التصويت هناك في التاسع من مايو/ أيار الجاري.

وفي الانتخابات الحالية حُق لـ60 مليونًا و697 ألفًا و843 ناخبًا التصويت، بينهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبًا يصوتون لأول مرة، وذلك لانتخاب رئيس للبلاد، إضافة إلى 600 نائب يشكلون البرلمان الـ28 في تاريخ الجمهورية.