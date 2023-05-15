ترحيب وإشادات غربية.. نسبة الإقبال في الانتخابات التركية تفوق نظيراتها في العالم

حققت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، التي جرت أمس الأحد، نسبة مشاركة قياسية بلغت 88.92%، متفوقة على كبرى الديمقراطيات في العالم.

ففي الانتخابات الرئاسية، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات حصول الرئيس رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) على 49.51% من الأصوات، مقابل 44.88% لمرشح تحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو، وذلك بعد فرز 100% من الأصوات في الداخل.

وتشير نتائج الانتخابات البرلمانية التركية، التي أُجريت مع الاقتراع الرئاسي، إلى تقدّم تحالف الجمهور الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وأحزابا أخرى بنسبة 49.37% بعد فرز 99% من أصوات الناخبين، في حين حصل تحالف الشعب المعارض بقيادة كليجدار أوغلو على 35.12% من أصوات الناخبين.

وبذلك تأجل حسم الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية المقررة يوم 28 مايو/أيار.

🔴 عاجل | رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا: 🟥 أردوغان حصل على 49.51% من الأصوات و #كليجدار_أوغلو على 44.88%. 🟥جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة بين أردوغان وكليجدار ستجرى 28 مايو الجاري. 🟥 اعتبارا من اليوم بدأت الدعاية الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.… pic.twitter.com/3WUwj8f9BH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 15, 2023

ففي الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، التي سجلت الولايات المتحدة فيها أعلى نسبة مشاركة في القرن الحادي والعشرين، بلغت حينها نسبة إقبال المواطنين المؤهلين للتصويت 66.8%، حسب ما أكد مكتب الإحصاء الأمريكي.

أما الانتخابات الفرنسية لعام 2022، فقد بلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية 63.23% وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، أي أقل بنقطتين مقارنة بالدورة الثانية في انتخابات 2017.

وفي الانتخابات الألمانية التي أفضت إلى اختيار أولاف شولتس مستشارا للبلاد خلفا لأنغيلا ميركل، بلغت نسبة الإقبال على الانتخابات 76.6%.

وفي إسرائيل التي تصف نفسها بأنها أكبر ديمقراطية في الشرق الأوسط، بلغت نسبة المشاركة في انتخاباتها التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 47.5%، وكانت الأعلى منذ عام 1999، حسب لجنة الانتخابات في البلاد.

جمهور الجزيرة مباشر: تركيا دولة محورية في المنطقة وانتخاباتها مؤثرة على الدول العربية (فيديو) لتخطي الحجب| https://t.co/CMcZeatIxthttps://t.co/r7j9j8v0QY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 15, 2023

ردود فعل

ورحّبت الخارجية الألمانية بالإقبال الكبير للمواطنين الأتراك على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقالت متحدثة الخارجية أندريا ساسي في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن الإقبال الكبير أظهر أن المواطنين الأتراك “يولون أهمية كبرى للمعايير الديمقراطية، ويستفيدون منها”.

بدوره، أشاد متحدث الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت بـ”الانتخابات الديمقراطية” في تركيا.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني احترام بلاده لإرادة الشعب التركي التي تجلت في الانتخابات التي أُجريت الأحد.

وقال في مقابلة مع صحيفة “Il Messaggero” إن تركيا مستمرة في كونها “أحد اللاعبين الرئيسيين في الناتو (حلف شمال الأطلسي) وفي (جهود) الاستقرار في البحر المتوسط”.

بدورها، وصفت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في تركيا بأنها “مكسب كبير”.

وقالت خلال مؤتمر صحفي عقدته مع رئيس مجلس الاتحاد الأوربي كارل ميشيل “المشاركة الكبيرة في هذه الانتخابات نبأ جيد حقيقةً، لأن هذا يُظهر التزام الشعب التركي بالإدلاء بأصواتهم عبر استخدام حقوقهم، وتقديرهم للمؤسسات الديمقراطية”.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات تركيا عام 2018 بلغت نحو 86.24%، وكانت تُعَد حينئذ رقما قياسيا تفوّق على كبرى الديمقراطيات في العالم، وفق صحف غربية وعالمية.