قوات أوكرانية تنشر لقطات لجندي روسي يستسلم في ساحة المعركة (فيديو)

نشرت القوات البرية الأوكرانية مقطعا، قالت إنه لجندي روسي لوّح بالاستسلام لأنه خشي على حياته.

ونقلت كاميرا طائرة بدون طيار (درون) استسلام الجندي للمسيرة الأوكرانية في منطقة باخموت في 9 مايو/ أيار الجاري.

وقالت إن المسيّرة ألقت برسالة للجندي وطلبت منه التخلي عن أسلحته ويتتبّعها.

ونشرت مقطع فيديو لاحق قالت إنه للجندي، قال فيه إن “المسيرة أنقذت حياته”، فيما لم تؤكد روسيا صحة المقطع.

وأظهر المقطع رجلًا يرتدي زيًا عسكريًا في أرض قاحلة، ويترنح يمينًا وشمالًا فيما ينظر إلى الكاميرا نحو الأعلى، التي يظهر أنها لطائرة.

وأظهر المقطع تلقي الرجل لظرف أبيض خُطت عليه بعض الحروف، فيما ضمّ كفّيه نحو الكاميرا معبّرا عن الامتنان.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، الاثنين، إن الدفاع عن مدينة باخموت مستمر، مضيفًا أن الأيام الأخيرة أظهرت قدرة أوكرانيا على التقدم ومواجهة القوات الروسية هناك.

ونقل المركز العسكري الإعلامي الأوكراني عن سيرسكي قوله “إن تقدم قواتنا على طول اتجاه باخموت يمثل أول عملية هجومية ناجحة في الدفاع عن المدينة”.

وأضاف في رسالة بثها المركز على تطبيق التراسل تلغرام “لقد أظهرت الأيام القليلة الماضية أنه بإمكاننا التقدم وتدمير العدو حتى في مثل هذه الظروف الصعبة للغاية. عملية الدفاع عن باخموت مستمرة. جرى اتخاذ جميع القرارات اللازمة للدفاع (عن المدينة)”.