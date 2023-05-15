الصين تحكم على مسن أمريكي بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتجسس

حكم القضاء الصيني على مواطن أمريكي في الـ78 من العمر مقيم بصفة دائمة في هونغ كونغ بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتجسس، على ما أعلنت محكمة محلية اليوم الاثنين.

ومن النادر نسبيا في الصين إصدار حكم بهذه الشدة على مواطن أجنبي بهذه التهمة.

وأفادت محكمة الشعب الابتدائية في سوتشو بشرق الصين في بيان لها، بأن جون شينغ-وان ليونغ “أدين بالتجسس وحكم عليه بالسجن مدى الحياة والحرمان من الحقوق السياسية مدى الحياة”.

كما صودرت منه أملاكه الخاصة البالغة 500 ألف يوان (71 ألفًا و808 دولارات) خلال المحاكمة التي جرت الاثنين. ولم يذكر البيان بدقة طبيعة الوقائع المنسوبة إليه.

وكان قد تم إلقاء القبض على ليونغ للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس في أبريل/ نيسان 2021، وفقًا لبيان المحكمة.

ولم يتم الاعلان عن تفاصيل بشأن جريمته. كما لم يصدر عن السفارة الأمريكية في بيجين أي تعليق على الحكم.

ويدور تنافس محموم بين أجهزة الاستخبارات في كل من الولايات المتحدة والصين سعيًا وراء تفوق عسكري واقتصادي وتكنولوجي.

وشهدت السنوات الماضية الكشف عن العديد من الجواسيس من الجانبين.